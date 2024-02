Raspadori in crisi, ora è un “corpo estraneo”: numeri al ribasso, perde la Nazionale?

Raspadori, periodo di grande difficoltà per l’attaccante azzurro: decisivo un fattore legato al mercato. Ora è in dubbio anche la Nazionale

Contro il Verona a deciderla è stata Ngonge. È stato lui, su assist di Lindstrom, a propiziare l’autogol di Dawidowicz, che ha permesso al Napoli di pareggiare il match, poi vinto grazie alla splendida rete di Kvaratskhelia. L’attaccante belga è entrato molto bene in campo, dimostrando di poter inserirsi con prepotenza nelle rotazioni di Mazzarri in vista del prosieguo della stagione. Tra l’altro l’ex Verona è un’opzione anche per l’attacco. Ed è per questo una minaccia per la centralità nel progetto Napoli di Raspadori.

Finora, come i dati ben testimoniano, Mazzarri ha dimostrato di avere le idee ben chiare su chi sia realmente il sostituto di Osimhen. Raspadori è stato titolare solo due volte su sei. Per il resto delle gare Mazzarri si è affidato al Cholito Simeone. L’argentino ha caratteristiche più congeniali al nuovo assetto tattico, ed è per ora in netto vantaggio sull’attaccante ex Sassuolo. D’altra parte Raspadori non sta vivendo il momento migliore della sua carriera. Non segna in campionato dal 4 novembre, contro la Salernitana. Il suo impiego ad inizio anno, con Garcia alla guida, era molto più continuo. Non a caso ha messo a referto 4 gol e 2 assist.

Raspadori, periodo no con il Napoli: ora rischia anche il posto in Nazionale

A preoccuparsi del periodo poco felice di Raspadori però non è solo il Napoli. Anche la Nazionale di Luciano Spalletti guarda con attenzione alle prestazioni del suo “nove”. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un focus proprio sull’attaccante del Napoli.

“Il dubbio se sia capitato nella squadra giusta per le sue caratteristiche cresce”, si domanda il quotidiano, che rimarca come alla fine tutti gli allenatori non abbiano mai trovato una collocazione definitiva in campo per Raspadori, che sia riuscita a valorizzare l’importante investimento di circa 35 milioni di euro. Con Garcia ad esempio ha giocato addirittura da mezz’ala.

Nazionale a rischio? L’analisi della Gazzetta

Il quotidiano si è poi chiesto se il rendimento al di sotto delle aspettative potesse compromettere anche il posto centrale in Nazionale. Secondo la Gazzetta ciò è improbabile. Spalletti si fida ciecamente di Raspadori, conosce bene il ragazzo sia da un pinto di vista tecnico che mentale. Apprezza infinitamente la sua grande professionalità e lo ritiene di fondamentale importanza per il futuro della Nazionale. A questo punto, con il posto quasi certo in Nazionale, all’attaccante classe 2000 non resta che ritrovare la forma di un tempo con relativa tranquillità.