L’agente svela: “Costa 15-20 milioni, il Napoli lo vuole al posto di Osimhen”

Arrivano a sorpresa nuovi aggiornamenti circa la situazione Osimhen-Napoli. Spunta quindi il nome del possibile sostituto del nigeriano.

Continua a farsi sentire all’ombra del Vesuvio la mancanza di Victor Osimhen, assente ormai dal campo da Roma-Napoli causa espulsione e seguente convocazione in Coppa d’Africa. Il bomber è quindi ancora out dalla disponibilità di Walter Mazzarri visto il netto percorso fin qui intrapreso dalla Nigeria nella competizione, giunta in semifinale dopo aver battuto fra le altre Costa d’Avorio, Camerun e Angola. Ad Osimhen toccherà dunque sconfiggere il Sudafrica mercoledì 7 gennaio per accedere alla finale del torneo, scolpendo così un nuovo traguardo nel proprio futuro.

Futuro che, con ogni probabilità, vedrà lo stesso nigeriano salutare Napoli dopo 4 stagioni e uno Scudetto vinto, con nuove informazioni circa il sostituto del bomber arrivate quest’oggi tramite le parole dell’agente.

Erede di Osimhen, il Napoli sonda Vanat

Classe 2002 di proprietà della Dinamo Kiev, Vladyslav Vanat ha visto il proprio nome accostato al Napoli nelle ultime ore, con l’ucraino divenuto d’improvviso il candidato numero uno per sostituire Victor Osimhen la prossima stagione. Questo, a causa di quanto rivelato dall’agente Vincenzo Morabito ai microfoni di ChiamarsiBomber, con il procuratore FIFA che ha annunciato di come anche il Napoli sia finito sulle tracce del bomber assieme al Girona, da qualche anno a questa parte sempre attento ai profili di nazionalità ucraina.

“Erede di Osimhen? So che il Napoli ha sondato ultimamente Vanat della Dinamo Kiev“, le parole di Morabito, che ha annunciato tale operazione facendo però storcere il naso ai tifosi azzurri con la successiva aggiunta. “Il ragazzo ha un valore che varia tra i 15 e i 20 milioni, ovvero la cifra massima che il Napoli vuole spendere per l’attaccante“, quanto detto dall’agente. Una rivelazione non propriamente idilliaca, considerando il fatto che dalla sola cessione di Osimhen i partenopei incasserebbero circa 130 milioni.

Vanat, chi è il bomber che ha stregato Meluso e il Napoli

Dipinto in ottica Napoli, Vanat rappresenta una prima punta atipica e alquanto tecnica, vista l’altezza di 1.82 metri nonché l’indole nel confezionare assist oltre che gol. 5, infatti, i passaggi vincenti portati a referto in 13 partite giocate quest’anno a Kiev, condite anche da ben 7 reti. Dal 2023 fido centravanti dell’Ucraina, Vanat non è però ancora riuscito a sbloccarsi in Nazionale, dove ad oggi le presenze sono già 5. Come detto già in precedenza, infine, il valore di mercato del calciatore si aggirerebbe sui 15-20 milioni. Cifra più che accessibile al Napoli e a De Laurentiis, che da un’ipotetica cessione di Osimhen intascherebbero ben 130 milioni.