Zielinski e Dendoncker fuori dalle liste: Meluso spiega i motivi

Napoli e Verona sono pronte a scendere in campo in quel del Maradona, con la sfida presentata ufficialmente su DAZN da Meluso.

Torna sul terreno del Diego Armando Maradona di Fuorigrotta il Napoli di Walter Mazzarri, chiamato a rispondere sul campo agli 0 tiri in porta messi a segno la scorsa giornata contro la Lazio. Vincere quest’oggi sarà dunque fondamentale per i partenopei al fine di recuperare morale nonché punti in vista della zona Champions, distante 4 punti dalla compagine Campione d’Italia. A tentare di rovinare la festa, ecco quindi arrivare il Verona dell’ex Marco Baroni, pronto a tutto pur di strappare almeno un punto fondamentale per la lotta salvezza.

A presentare la sfida, però, ecco arrivare Mauro Meluso, intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita.

Napoli-Verona, le parole di Meluso

Le ore 15 vedranno il Napoli scendere in campo contro il Verona dell’ex Baroni al Maradona. A presentare una sfida molto delicata per gli azzurri, caratterizzata da molti rientri e dal ritorno del 4-3-3, ecco quindi arrivare il Direttore sportivo Mauro Meluso. Di seguito, le parole rilasciate ai microfoni di DAZN nel pre-partita, in grado di toccare le ultime manovre di mercato partenopee nonché la tanto discussa esclusione di Piotr Zielinski dalla Lista Champions:

Su Zielinski e Dendoncker:

“Abbiamo parlato con i giocatori delle varie esclusioni dalle liste e si è spiegato per quale logica si è arrivati a tali scelte. L’importante è stato far capire ai nostri che sono state decisioni logistiche e non personali o dovute ad altri fattori. Dovevamo rispettare alcuni paletti e abbiamo dovuto “far fuori” dalla lista UEFA anche Dendoncker, che è un ottimo profilo appena arrivato. Per quanto riguarda Zielinski, Piotr è un ragazzo d’oro, che ha dato molto al Napoli e continuerà fino alla fine su questa squadra, anche se solo in campionato e non più in Europa. Ha accettato con serenità la decisione”.

Sull’acquisto di Ngonge:

“Abbiamo speso tanto, è l’acquisto più oneroso della Serie A nel calciomercato invernale, ma volevamo fortemente fare questo investimento. Ngonge gode della totale fiducia della società Napoli nonché di mister Mazzarri, che ha ora a disposizione un’altra freccia”.

Infine, sul caso Ostigard: