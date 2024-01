UFFICIALE – Napoli, arriva l’annuncio del rinnovo: “Resta fino al 2027”

Arriva la news ufficiale circa il top player in casa azzurra. L’annuncio della SSC Napoli rilasciata sui social nonché tramite comunicato.

Comincia nel migliore dei modi la settimana azzurra dopo lo 0-0 con la Lazio. Accantonato infatti il pareggio dell’Olimpico, il Napoli aveva portato dispiacere nel cuore dei propri tifosi in seguito al dietrofront sulla trattativa Nehuen Perez, non accolto di buon grado dal popolo partenopeo. A placare le ire dei supporter, quanto però accaduto questa mattina, con l’ufficialità inerente a Matteo Politano arrivata ad illuminare la piazza azzurra.

Rinnovo Politano, l’annuncio della SSC Napoli

30 giugno 2027. Questa la nuova data ormai impressa sul contratto di Matteo Politano alla voce “scadenza“. Dopo tanti tira e molla e alcune situazioni in grado di far sobbalzare i tifosi azzurri, come l’improvviso sprint sul calciatore ad opera dell’Al-Shabab, è finalmente giunto in maniera ufficiale il rinnovo dell’attaccante con il Napoli.

Prolungamento di 3 anni, quindi, per Politano, che per distacco ha fin qui ricoperto il ruolo di uomo più prolifico della compagine azzurra. Ad annunciare al pubblico l’accordo raggiunto, dapprima il presidente Aurelio De Laurentiis, con il consueto tweet rilasciato sul social network X. “Politano resta con noi fino al 2027!“, quanto scritto dal patron, seguito nell’immediato dal comunicato ufficiale della squadra. Di seguito,quanto emanato dalla SSC Napoli:

“La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2027”.

Un annuncio già nell’aria da parecchie settimane, e che i principali esperti di mercato avevano addirittura ipotizzato poter arrivare durante il corso del soggiorno in Arabia causa Supercoppa. Le operazioni si sono però dilatate di qualche giorno fino alle dichiarazioni dell’agente di Politano, Mario Guffredi, rilasciate lo scorso sabato ai microfoni di Radio Serie A. “Siamo ai dettagli, l’annuncio arriverà in settimana“, quanto detto dal procuratore, rivelatasi poi essere la più precisa delle verità.