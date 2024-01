Nehuen Perez al Napoli, non è finita qui: nuovo colpo di scena

La telenovela Nehuen Perez, già ricca di colpi di scena, potrebbe aver aggiunto un nuovo capitolo alla sua storia. La news sul Napoli.

Il calciomercato invernale si avvicina ormai di prepotenza alla propria fine, prevista alla ore 20 di giovedì 1° febbraio, con qualche colpo di scena o colpo last-minute pronti a scaldare il gelo della sessione. Fra questi, però, sicuramente non vi sarà il passaggio di Nehuen Perez dall’Udinese al Napoli, che dopo aver a lungo tenuto in scacco le due società si è concluso con un nulla di fatto. Il tutto, a causa di un ripensamento lampo da parte degli azzurri ad accordo già trovato, che hanno reso ancor più indecifrabile tale operazione di mercato. La telenovela potrebbe però essere tutt’altro che finita, dato che un nuovo scenario è da poco giunto d’innanzi ai tifosi.

Nehuen Perez al Napoli, il colpo potrebbe concretizzarsi a giugno

18 milioni con accordo quadriennale fra calciatore e società. Questi i dettagli dell’operazione Napoli-Nehuen Perez, per lunghi tratti delle scorse settimane sembrata un passo dall’ufficialità. E invece, almeno per questo inverno, nessun calciatore dell’Udinese si accaserà all’ombra del Vesuvio, con un nulla di fatto anche per l’argentino dopo il caso Samardzic. A differenza dell’operazione per il centrocampista serbo però, la parentesi Perez presenta toni ancor più surreali a causa di un accordo trovato fra azzurri e calciatore nonché fra entrambe le compagini, venuto meno d’innanzi al dietrofront improvviso del Napoli sponda Ostigard.

Il centrale ex Atletico Madrid concluderà quindi la propria stagione a Udine, dove fin qui non ha saltato neanche un minuto in campionato, non uscendo però completamente dai radar secondo la redazione de Il Mattino. L’odierna edizione del quotidiano ha infatti aperto un interessante focus circa un possibile ritorno di fiamma fra Nehuen Perez e il Napoli in estate. A giugno, infatti, potrebbe esserci più tempo per organizzare il mercato e i propri colpi in entrata, con i partenopei che potrebbero bussare nuovamente alla porta bianconera dell’Udinese.

Napoli, Perez può essere l’investimento estivo

La permanenza di Ostigard e il mancato approdo di Perez al Napoli non hanno definitivamente smantellato i sogni dei tifosi azzurri circa il centrale argentino. In estate, infatti, con ogni probabilità andrà via Juan Jesus, con lo stesso Ostigard che potrebbe aver rimandato la propria partenza di appena 6 mesi. Con una tale situazione, in estate sarà dunque richiesto più di un investimento difensivo al patron Aurelio De Laurentiis, con uno di questi che potrebbe essere appunto Nehuen Perez. L’argentino sarebbe infatti contento come adesso di approdare al Napoli, ma occhio all’Udinese che, per dispetto o per semplice crescita del calciatore, potrebbe aumentarne il prezzo. Da non sottovalutare quindi neanche l’insidia Atletico Madrid, che potrebbe riportare l’argentino fra le proprie fila sfruttando il diritto di recompra.