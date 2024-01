LIVE – Lazio-Napoli 0-0: poche emozioni all’Olimpico, partita bloccata

Lazio e Napoli si sfidano allo Stadio Olimpico in questa domenica di Serie A: segui il live testuale su Spazio Napoli.

Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena Lazio-Napoli, big match della 22esima giornata di Serie A. La partita di questa domenica pomeriggio vede le due squadre che sono state impegnate in Arabia Saudita lo scorso weekend per la Supercoppa Italiana. Ma ora si deve ripensare al campionato, archiviando la parentesi (sfortunata) saudita.

Live Lazio Napoli, la diretta della SSC Napoli

Di seguito la live testuale direttamente dal profilo X della SSC Napoli.

Tweets by sscnapoli

Formazioni ufficiali Lazio Napoli

Queste le scelte dei due tecnici Maurizio Sarri e Walter Mazzarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Osaksen, Castellanos, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri.

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini, Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Demme, Mario Rui; Politano, Zielinski; Raspadori. Allenatore: Walter Mazzarri.