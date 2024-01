Lindstrom ancora escluso, è un flop totale: De Laurentiis inquieto

Caso Lindstrom, esclusione contro la Lazio nonostante l’assenza di Kvaratskhelia: De Laurentiis si interroga sull’investimento estivo

Contro la Lazio Mazzarri dovrà sopperire all’assenza di Kvarstkhelia. A causa del giallo rimediato nell’ultima gara di campionato contro la Salernitana il georgiano salterà un turno di campionato per somma di ammonizioni. Un problema non da poco per l’allenatore azzurro, che dovrà fare a meno dell’uomo con più fantasia, uno dei pochi in grado di creare superiorità numerica sulla fascia, in un match importantissimo per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Con la partenza di Zerbin in prestito al Monza, era lecito aspettarsi l’utilizzo di Lindstrom dal primo minuto, ma così non sarà.

Infatti, stando alle ultime indiscrezioni sulle probabili formazioni di questa sera, il tecnico toscano ha in mente un cambio modulo. Il Napoli potrebbe scendere in campo con un insolito 3-5-1-1. Sulle fasce spazio a Di Lorenzo e Mazzocchi, che svolgeranno il ruolo di esterni a tutta fascia. Si farà quindi a meno delle ali. In attacco ci sarà Politano, a supporto dell’unica punta Raspadori. Di conseguenza, anche questa sera, non ci sarà spazio per Lindstrom, quantomeno dal primo minuto. Finora per lui solo una presenza da titolare, nello 0-4 in trasferta contro il Lecce. Sono invece 11 le presenze totali in campionato, con nessun gol fatto e nessun assist servito. Di certo non il rendimento che ci si aspettava in estate.

Lindstrom, De Laurentiis non contento: il quotidiano svela un retroscena

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, De Laurentiis sta pensando tanto all’impiego di Lindstrom. L’ennesima esclusione, svela il quotidiano, lo spinge ad interrogarsi sulla bontà dell’operazione. La situazione lo inquieta, e non poco.

L’investimento estivo è stato molto importante. Si parla di un investimento che si avvicina ai trenta milioni di euro, che finora non ha dato i frutti sperati. Ed è per questo motivo che, quest’inverno, sono sbucate voci riguardo un possibile addio in prestito dell’ex Eintracht, a maggior ragione dopo l’arrivo in azzurro di Ngonge.

L’arrivo di Ngonge cambia le gerarchie sulle fasce in casa Napoli

Il rischio, arrivati a questo punto, è che Lindstrom venga scavalcato nelle gerarchie anche dal nuovo acquisto Cyril Ngonge, appena arrivato dal Verona. Il belga è in grado di giocare in tutte le posizione del reparto offensivo, specialmente da esterno. Mazzarri non è contento del rendimento di Lindstrom, quindi un buon approccio alla nuova avventura di Ngonge potrebbe definitivamente scalzare il danese dalle rotazioni del mister toscano.