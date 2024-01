Dendoncker e Ngonge in campo? Svelata l’idea di Mazzarri per Lazio-Napoli

Emergenza Napoli, Dendoncker e Ngonge a disposizione di Mazzarri per il match contro la Lazio. Ci sarà spazio anche per loro?

Questa sessione di mercato ha regalato alla rosa di mister Mazzarri ben quattro nuovi innesti: Dendoncker, Ngonge, Traorè e Mazzocchi. Inoltre pare che per il quinto acquisto sia praticamente fatta (Nehuen Perez). Un unicum nella gestione De Laurentiis, che difficilmente ci ha abituati a grossi investimenti durante il calciomercato invernale. Quest’anno le intenzioni sono ben chiare: provare a rialzare una stagione partita male e fare di tutto pur di agguantare la top four, che permetterebbe al Napoli di qualificarsi alla prossima Champions League.

Mazzocchi è arrivato nei primissimi giorni di mercato, quindi è già del tutto integrato e Mazzarri ci ha già puntato varie volte. Con il nuovo sistema tattico può essere una pedina importante, l’esterno a tutta fascia è il so ruolo preferito e inoltre è in grado di giocare su entrambe le fasce. In vista di Lazio-Napoli, che andrà in onda questa sera alle 18:00, nella splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma, c’è da capire invece se Mazzarri potrà già far affidamento sui nuovi acquisti, che per ora hanno svolto solo pochi allenamenti con la squadra. L’emergenza infortuni potrebbe aprire a scenari inaspettati.

Lazio-Napoli, Kvaratskhelia assente: Ngonge già in campo?

Contro i biancocelesti ci sarà da fare i conti con le pesanti assenze di Kvaratskhelia, Cajuste e Simeone, out per somma di ammonizioni ed espulsione (l’argentino), rimediata in Supercoppa. Oltre questo, vi è una cospicua lista infortunati: non saranno del match Natan, Meret e Olivera.

Viste le tante assenze in attacco ci si sta interrogando sul possibile impiego dal primo minuto di Cyril Ngonge. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il belga ex Verona non dovrebbe partire dal primo minuto. Mazzarri dovrebbe puntare su un insolito duo d’attacco formato da Politano e Raspadori. Ngonge può essere però un’ottima soluzione a partita in corso.

Dendoncker già in campo all’Olimpico? Le ultime news di formazione

Discorso simile anche per il mediano belga. Nonostante le assenze di Cajuste e Anguissa, Mazzarri avrebbe intenzione di lasciare in panchina, quantomeno dal primo minuto, l’ex Aston Villa.

Il centrocampo a tre del 3-5-1-1 previsto dovrebbe essere formato da Gaetano, Demme e Lobotka. Dendoncker, come Ngonge può essere una risorsa importante a partita in corso. In ogni caso c’è tanta attesa per gli esordi a partita in corso dei due nuovi acquisti del Napoli