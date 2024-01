Mazzarri: “Molto soddisfatto dalla partita”, poi ‘avverte’ Zielinski e Osimhen

Si è conclusa senza reti la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Napoli, a fine partita ha parlato Walter Mazzarri a Dazn

Pareggio senza gol, questo è l’esito del match tra Napoli e Lazio che entrambe si dividono il punto in vista di un posto tra le prime quattro. Un match in cui, nonostante il punteggio, non sono mancate occasioni ed emozioni. La brigata di Walter Mazzarri torna a Napoli con un punto. Partenopei momentaneamente al nono posto con 32 punti, con la Lazio che invece sale a 34. La zona champions adesso dista 4 punti con l’Atalanta che, vincendo la partita di ieri, è a quota 36. In attesa dell’importante scontro tra Fiorentina e Inter di questa sera, la classifica degli azzurri non è comunque delle migliori.

Tra i migliori degli azzurri, ancora un’ottima prestazione di Stanislav Lobotka che, con questo nuovo modulo, si conferma rigenerato. Un match complicato e tattico, sul finale la Lazio è stata più volenterosa nel cercare il gol vittoria senza però riuscirci. Tante assenze per entrambe le squadre per un risultato che, a conti fanti, appare giusto per quanto visto sul campo.

Lazio-Napoli, le parole di Mazzarri

Il tabellino finale dello Stadio Olimpico dice 0-0 tra Lazio e Napoli. Una partita piena di assenze tra squalifiche e infortuni per tutte e due le squadre. Il Napoli non segna da 371 minuti in trasferta e questo sarà un altro dato che Walter Mazzarri dovrà tenere sott’occhio. Il tecnico del Napoli, a fine partita, è stato intervistato ai microfoni di Dazn, queste le sue parole.

Sulla partita di questa sera

Sono molto soddisfatto anche perché la Lazio è una squadra molto forte. C’erano tanti assenti e abbiamo risposto alla grande. Ho avuto la conferma di avere grandi uomini che giocano insieme e da squadra, sono contento. Inizio a vedere qualcosa che piace a me nonostante il poco tempo che ho avuto a disposizione da quando sono arrivato. Stiamo dando un senso a quanto iniziato in Arabia Saudita.

Sui zero tiri in porta

Contro Sarri è difficile avere il possesso palla. Ci è mancata la profondità e le caratteristiche di Raspadori non lo permettevano. Nonostante le tante assenze sono soddisfatto della prestazione.

Sul modulo

Dipenderà anche dai giocatori che ho a disposizione. Oggi, il modulo che ho scelto, mi sembrava il migliore per le caratteristiche dei giocatori che avevo. Chiaro che quando rientreranno giocatori come Osimhen, Kvaratskhelia o Simeone è ovvio che si potrà cambiare modulo. Possiamo utilizzare tutti e tre sistemi di gioco: 4-3-3, 3-4-3 e 3-4-2-1.

Su Zielinski

Prima di metterli in campo, io gli parlo e gli chiedo se è motivato. Oggi Zielinski ha risposto bene e farò lo stesso anche quando tornerà Osimhen. Hanno un contratto e fin quando saranno qui dovranno dare il massimo altrimenti poi li tolgo dal campo dopo 20 minuti. Se saranno nelle condizioni giuste, giocheranno senza problemi. Voglio fare i complimenti a Demme che si è dimostrato un gran professionista giocando bene nonostante non fosse impiegato da tantissimo tempo.

Sugli episodi