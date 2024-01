De Laurentiis a Castel Volturno: svelato il messaggio alla squadra, speciale richiesta del patron

Ultime dal Konami Training Center, Mazzarri preoccupato per l’emergenza infortuni: messaggio alla squadra di De Laurentiis

Quella contro la Lazio si prospetta, quantomeno sulla carta, come una gara molto complicata per gli uomini di mister Mazzarri. Gli azzurri dovranno fare a meno degli squalificati Cajuste, Simeone e Kvaratskhelia. Oltre queste assenze c’è da fare i conti con la lunga lista di infortunati. A partire da Natan, Demme, Olivera e Meret. Infine non ci saranno Anguissa e Osimhen, entrambi impegnati in Coppa d’Africa. Domani alle 21:00 lo scontro diretto tra i due azzurri con le rispettive Nazionali, Camerun e Nigeria, valido per gli ottavi di finale della competizione.

In sostanza una vera e propria emergenza. Mazzarri dovrà quindi affidarsi ai pochi uomini rimasti a disposizione in un match molto delicato come quello contro la Lazio, avversaria diretta alla corsa per le prime quattro posizione. C’è però da dire che anche Sarri dovrà fare i conti con le importanti assenza per squalifica di due pilastri della rosa come Immobile e Zaccagni. Nonostante questo però, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Mazzarri è preoccupato perché consapevole di non essere nelle migliori condizioni per giocarsi un match di tale importanza. Quindi, alla presenza del presidente De Laurentiis, ha deciso di tenere un discorso alla squadra.

Verso Lazio-Napoli, il discorso di Mazzarri e De Laurentiis alla squadra

Mazzarri, stando a quanto riportato dal quotidiano, avrebbe richiesto ai giocatore di dare tutto, ricordando loro che, almeno per il momento, il tricolore è ben stampato sulle loro divise di gioco. Si è poi complimentato per quanto fatto in Arabia Saudita, durante i due match di Supercoppa Italiana contro Inter e Fiorentina.

Complimenti per quanto visto a Riyadh anche da parte del presidente De Laurentiis, che come detto era presente durante il discorso. Ieri il patron azzurro ha fatto visita alla squadra, anche per aggiornare Mazzarri delle ultime operazioni di mercato.

Lazio-Napoli, regalo di De Laurentiis: il nuovo acquisto già presente all’Olimpico?

Quest’oggi è stato annunciato l’ultimo colpo del Napoli: il mediano belga Leander Dendoncker. Calciatore che, grazie alle spiccate doti fisiche può essere un’importante risorsa per il centrocampo del Napoli. È ancora da chiarire se sarà presente o meno già domenica sera contro la Lazio, ma nei prossimi giorni arriveranno certamente news in merito. Poi spetterà a Mazzarri e al suo staff capire se utilizzarlo sin da subito, dopo averlo valutato durante i pochi allenamenti che precedono la gara dell’Olimpico.