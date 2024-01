UFFICIALE – Zerbin passa al Monza: cifre e dettagli dell’operazione

Adesso è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte della SSC Napoli: Alessio Zerbin passa a titolo temporaneo al Monza. Insieme a lui, anche il neo acquisto Popovic.

Era atteso il comunicato a momento, e anche quello è appena arrivato: l’attaccante del Napoli Alessio Zerbin è un nuovo giocatore del Monza. Dopo una trattativa portata avanti negli ultimi giorni, la società di Aurelio De Laurentiis ha annunciato con un post apparso sul profilo X dei partenopei ha comunicato l’affare con la società brianzola. Niente da fare, dunque, per il Frosinone, che sembrava essere la prima pretendente in fila.

L’affare con i ciociari, com’è ormai risaputo, è saltato a causa del mancato approdo in terra ciociara di Matija Popovic, il nuovo acquisto in prospettiva del Napoli che rientrerà, a questo punto, nell’ambito dell’operazione Zerbin – Monza.

Zerbin al Monza: c’è il comunicato della SSC Napoli

Con un comunicato, il Napoli ha ufficializzato il trasferimento del proprio attaccante Alessio Zerbin in maglia Monza. L’affare, che è a titolo temporaneo, sarà valido fino al termine della stagione in corso.

“La SSC Napoli comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive di Alessio Zerbin all’AC Monza. In bocca al lupo Alessio, ci vediamo presto in campo!”.

Monza-Zerbin: i dettagli dell’operazione

L’affare che porta Alessio Zerbin in casa Monza è a titolo temporaneo, motivo per cui l’azzurro ritornerà al termine della stagione in corso. Al momento, non risultano particolari novità circa la presenza di eventuali conguagli o clausole di riscatto in favore della società brianzola, per questo è lecito pensare che si tratti di un prestito secco.

D’altronde, com’è ormai ben risaputo, nell’affare rientra anche il cartellino di Matija Popovic (in attesa di comunicato ufficiale da parte delle società in questione). Il talento serbo è stato prelevato dal Napoli a costo zero, anche se l’intenzione dei partenopei è di lasciar crescere il calciatore, per ora, altrove. Tant’è che ha fatto tanto discutere il mancato approdo di Popovic al Frosinone, che non ha potuto tesserarlo per il limite degli slot extra comunitari nella lista della Serie A.