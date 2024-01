Ostigard tra Genoa e Udinese, quanto chiede il Napoli per la cessione

Leo Ostigard è uno dei calciatori che potrebbe lasciare il Napoli nella sessione invernale di calciomercato, stabilito il prezzo di vendita.

Il Napoli è tornato a lavorare a Castel Volturno dopo l’esperienza in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa Italiana, persa in pieno recupero contro l’Inter. Per gli azzurri di Walter Mazzarri è tempo di tornare a concentrarsi pienamente sul campionato, vero obiettivo della società. Per le casse del club è infatti fondamentale accedere alle risorse della Champions League, che tra l’altro dalla prossima stagione avrà un nuovo format. Ecco perché il presidente Aurelio De Laurentiis sta facendo di tutto per mettere a disposizione del tecnico Walter Mazzarri i rinforzi richiesti.

Ostigard via dal Napoli, quanto chiede De Laurentiis per la cessione

Dopo gli arrivi di Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Dendoncker, resta un ultimo tassello da inserire nella rosa partenopea, quello di un difensore centrale. L’obiettivo individuato dagli uomini mercato azzurri è Nahuen Perez, difensore dell’Udinese. L’iniziale richiesta da oltre 20 milioni dei friulani è stata limata fino a 16-17 milioni più bonus, ma potrebbe ulteriormente essere abbassata la parte cash dell’affare. L’Udinese ha bisogno di un calciatore che possa eventualmente sostituire Perez e l’avrebbe individuato in Leo Ostigard. Ecco perché le sue società stanno parlando di un possibile scambio che potrebbe chiudersi intorno agli 8-10 milioni di euro più il cartellino di Ostigard.

Il centrale norvegese, però, ha idee diverse. Nelle sue intenzioni c’è la volontà di andare al Genoa, che ancora non ha acquistato nessuno per sostituire Dragusin. Anche con il grifone il Napoli aveva imbastito una trattativa di scambio, tramonta dopo il passaggio di Dragusin al Tottenham. I contatti tra i rossoblu e Ostigard sono rimasti vivi, con il difensore azzurro che avrebbe raggiunto un accordo e ora non vorrebbe rimangiarsi la parola. Per il Napoli non cambierebbe poi tanto, a patto che si riesca a vendere il calciatore per lo stesso valore individuato dagli azzurri: ovvero circa 8 milioni di euro. Il prezzo iniziale fatto da De Laurentiis era di 10 milioni, ma ora pare aver abbassato le pretese.

Ricordiamo che Ostigard era arrivato un anno e mezzo fa in azzurro pagato 5,5 milioni di euro dal Brighton più bonus per un totale di 8 milioni di euro. Se il Napoli dovesse cederlo alla stessa cifra, considerando il periodo di ammortamento sul bilancio, gli azzurri riuscirebbero anche a realizzale una discreta plusvalenza.