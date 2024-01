Popovic al Napoli, l’ex allenatore Cetkovic: “È un gran talento, i napoletani si divertiranno. Vi racconto il vero Matija”

Matija Popovic sarà a breve un nuovo calciatore del Napoli: il suo ultimo allenatore ha raccontato il suo talento e le sue qualità.

Il giovanissimo talento serbo è diventato improvvisamente un obiettivo del club azzurro dopo che il Milan aveva trattato a lungo con il suo entourage per portarlo in Italia a parametro zero. Poi il lavoro di scouting del Napoli e sottotraccia di Maurizio Micheli ha portato gli azzurri ad accelerare la trattativa e ad anticipare club importanti del calibro di Bayern Monaco e Porto per assicurarsi un talento che, si dice, sia straordinario.

“Grazie per la comprensione, per la pazienza, per la fiducia e per ogni insegnamento. Te ne sarò per sempre grato“, con queste parole Matija Popovic nella giornata di ieri ha salutato e ringraziato il suo ultimo allenaotre, Djordije Cetkovic, che nel Partizan Belgrado Under 17 gli ha permesso di imparare molte cose e sviluppare tutto il suo talento.

L’ex allenatore di Popovic: “Napoli apprezzerà il suo talento, ve lo racconto”

In esclusiva ai microfoni di SpazioNapoli.it, Djordije Cetkovic ha raccontato il giovane Matija Popovic, le sue qualità e le caratteristiche sia come calciatore che come ragazzo.

“Posso dire che tutto quello che si dice del suo talento è vero e che con tempo e dedizione può raggiungere vette altissime“, ha confessato mister Cetkovic che nell’ultima stagione gli ha visto segnare 20 gol e fornire 5 assist in 24 presenze con la maglia del Partizan Belgrado Under 17.

Cosa bisogna aspettarsi da Popovic: la sua dedizione lo porterà in alto? “Sappiamo tutti che il talento non basta, va di pari passo con il lavoro e la dedizione. Il suo vantaggio è che è ancora giovane e sono sicuro che avrà bisogno di tempo, in termini di adattamento al calcio italiano, che è sempre molto esigente e di alta qualità“.

In Italia non è molto conosciuto perché ci sono poche immagini che lo riguardano, che tipo di calciatore è? “Le caratteristiche di Matija sono chiare ed evidenti nonostante la giovane età: è molto alto, è forte fisicamente, ha un ottimo dribbling e qualità nel gioco uno contro uno“, ha ribadito Cetkovic che ha avuto a che fare con il giovanissimo Popovic per un anno intero, conoscendone alla perfezine pregi e difetti.

“Inoltre sa prendere decisioni eccellenti durante la partita, ha velocità e rapidità di pensiero e di esecuzione che sono molto rare per un calciatore della sua altezza“. Inoltre Cetkovic ha ribadito che “ha tutte le qualità che dovrebbe possedere un grande calciatore. Ha un ottimo tiro dalla distanza, è bravo anche nell’uno contro uno con il portiere. Devo dire che è molto bravo“.

Ora firma con il Napoli: è pronto per il grande salto? “Penso che i tifosi e la gente del Napoli apprezzeranno ogni sua mossa quando arriverà il momento. Ma la cosa più importante per lui adesso è che vada a giocare in un club “più piccolo” in prestito per fare pratica e tornare già adattato al campionato, così che sarà pronto a rispettare le aspettative di tutti noi, soprattutto della gente del club e dei tifosi di un club importante come il Napoli“.