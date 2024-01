Napoli-Inter, Inzaghi sfida gli azzurri: “Manca l’ultimo passo”

Sarà l’Inter l’avversaria del Napoli in finale di Supercoppa Italiana: le dichiarazioni di Inzaghi e Barella in vista della sfida di lunedì

Non c’è stata partita, l’Inter ha vinto 3-0 contro la Lazio ed affronterà il Napoli in finale. Un atto finale che sostanzialmente annulla il format delle final four, infatti, curiosamente sono arrivate a giocarsi il trofeo proprio la vincente dello scorso campionato e la vincitrice dell’ultima Coppa Italia. Il match si giocherà lunedì 22, alle ore 20.00, nella splendida cornice del King Saud University Stadium di Riyadh.

Un remake della gara dello scorso 3 dicembre, ultimo scontro tra Mazzarri e Inzaghi. L’ultima volta al Maradona il match è terminato con un sonoro 0-3 in favore dei nerazzurri. Stavolta si giocherà una partita secca, l’approccio può essere diverso da ambo le parti, ma l’Inter, visto il momento d’oro che sta vivendo, parte da favorita alla vittoria finale.

Napoli-Inter, le dichiarazioni di Simone Inzaghi

Intervenuto nel post partita ai microfoni di SportMediaset, Simone Inzaghi ha parlato anche della finalissima in programma luendì. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Con il Napoli sarà difficile, dobbiamo recuperare le energie. Non avevamo mai fatto una finale in due partite, ma questo è quello che il calcio chiede in questo momento. Cercheremo di recuperare al meglio, ma sta sera siamo stati veramente bravi. In questi due giorni proveremo a prepararci nel migliore dei modi per la finale con il Napoli. Tutta la squadra mi è piaciuta molto, adesso dobbiamo fare un ultimo passo lunedì”.

Napoli in finale con la difesa a tre? Inzaghi ha già deciso come preparare la gara

Mazzarri ha optato contro la Fiorentina per una insolita difesa a tre, mettendo in campo un 3-4-2-1, che in fase di non possesso si trasformava più in un 5-2-2-1. Un modulo tutto nuovo, che però ha funzionato. La prova degli azzurri è stata tutto sommato positiva e sono alte le probabilità che il mister azzurro possa riproporre questo sistema di gioco anche contro l’Inter.

Inzaghi quindi ha deciso come prepararla: “Affronteremo i campioni d’Italia, un avversario di valore che ha cambiato allenatore e nell’ultima partita anche il sistema di gioco: la prepareremo al meglio, l’ho vista in televisione e la rivedrò molto attentamente per arrivare preparati”, queste le parole dell’allenatore ex Lazio in conferenza stampa.

Napoli-Inter, Barella suona la carica: le sue dichiarazioni

Anche Barella è intervenuto al termine del match, ai microfoni di SportMediaset. Tra i temi toccati dal centrocampista della Nazionale anche l’imminente finalissima. Di seguito le sue parole in merito:

“Vincere aiuta a vincere, e farlo in questo modo sicuramente aiuta. Siamo convinti di ciò che facciamo, ma di sicuro ci aspetta un avversario tosto come il Napoli che magari ha avuto qualche difficoltà, ma che sicuramente rispetteremo con la consapevolezza di voler conquistare il trofeo”.

Dichiarazioni che certificano la fame di trofei dell’Inter. Una vittoria dei nerazzurri permetterebbe ad Inzaghi di balzare in cima alla classifica degli allenatori più vincenti della Supercoppa Italiana, arrivando a quota cinque successi. Fermi a quota quattro vi sono grandi nomi come Capello e Lippi.