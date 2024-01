Napoli Fiorentina, Italiano recupera un top? Si allena in gruppo – FOTO

Napoli-Fiorentina, recupero per Italiano in vista del match di Supercoppa? Le ultime news direttamente dall’Arabia Saudita

La data prefissata per il via della nuova Supercoppa Italiana è domani, giovedì 18 gennaio 2024. All’Al-Awwal Stadium di Riyadh, casa dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, si sfideranno nella prima delle due semifinali in programma, nella nuova formula final four, Napoli e Fiorentina, in qualità rispettivamente di campione d’Italia in carica e finalista della scorsa Coppa Italia. L’altra semifinale invece vedrà protagoniste Inter e Lazio. Le due squadre vincitrici daranno vita poi alla finalissima il 22 gennaio. La competizione non prevede lo svolgimento di tempi supplementari. In caso di pareggio si procederà con la lotteria dei calci di rigore.

La squadra di mister Mazzarri arriva al match con un gran numero di dubbi. Tralasciando le assenze, causa Coppa d’Africa, di Anguissa e Osimhen, gli azzurri dovranno fare a meno anche di Natan, ancora alle prese con un grave infortunio alla spalla. Anche se presenti tra i convocati in Arabia Saudita, non dovrebbero essere del match anche Meret, Demme, che ha svolto terapie in seguito ad un risentimento muscolare) e Olivera. Buone notizie invece da Cajuste, che contro la Salernitana aveva fatto preoccupare i tifosi accasciandosi al suolo in seguito ad un fastidio di tipo muscolare. A quanto pare però il fastidio è stato superato e Cajuste si è allenato in gruppo.

Italiano recupera un top: le immagini dall’allenamento della Fiorentina

Nella Fiorentina mancheranno ancora una volta i lungodegenti Dodò e Castrovilli, entrambi fuori da tempo e con tempi di recupero abbastanza lunghi, difficili rivederli prima di febbraio o marzo. Mentre sono da valutare le condizioni di Nico Gonzalez. Nonostante sia partito per Riyadh, l’argentino è fermo ai box dal 14 dicembre scorso, a causa di una lesione di medio grado ai flessori della coscia destra.

Inizialmente si pensava potesse recuperare già contro l’Udinese, ma alla fine Italiano non l’ha portato neanche in panchina. La nostra redazione, presente in Arabia, ha però riscontrato che l’attaccante Viola ha svolto regolarmente la sessione di allenamento con il gruppo di quest’oggi.

Non è ancora ben chiaro se potrà giocare o meno. Bisognerà anche capire se riuscirà a sostenere lo sforzo fisico per 90 minuti, visto il lungo stop che ha dovuto fronteggiare negli ultimi tempi. In ogni caso per Italiano è sbucata un’opzione in più per l’attacco. Staremo a vedere se domani si affiderà all’attaccante argentino oppure preferirà non rischiarlo per evitare ricadute.