Napoli Club Piacenza Partenopea, donazione per il piccolo Arturo: un forte messaggio di sensibilizzazione

Il Napoli Club Piacenza Partenopea raccoglie 600 euro per sostenere le cure del piccolo Arturo, un gesto che lancia un forte messaggio di sensibilizzazione.

Non solo la passione per il calcio e l’amore per la maglia azzurra, il Napoli Club Piacenza Partenopea ha realizzato un progetto di sensibilizzazione al fine di sostenere le cure del bambino piacentino, Arturo Ferri.

La donazione del Napoli Club Piacenza Partenopea

La storia del piccolo Arturo Ferri ha toccato i cuori di diverse persone, tra cui i tifosi partenopei del Napoli Club Piacenza Partenopea. Arturo è un bambino piacentino di 5 anni affetto dalla rara sindrome di Gillespie, una malattia neurologica congenita rara caratterizzata da disabilità cognitiva, atassia cerebellare e dall’assenza parziale dell’iride in entrambi gli occhi. Attualmente non esiste una vera e propria cura, ma chi è affetto da questa patologia deve seguire un percorso dispendioso costituito da fisioterapia e logopedia.

Il club si è fortemente interessato alla vicenda del piccolo, promuovendo così una raccolta fondi per contribuire al sostentamento delle cure. Dunque, un grande esempio di come la passione per il calcio e per il Napoli possano combinarsi insieme per portare avanti iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Inoltre, prosegue online sulla piattaforma GoFoundMe l’iniziativa lanciata da Donata DelFanti, madre di Arturo.