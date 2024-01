Summit in Arabia, c’è già il primo accordo: il Napoli chiude un altro acquisto

Il Napoli prova a chiudere un altro acquisto dopo Traorè, potrebbe arrivare un contatto decisivo in Arabia Saudita: di chi si tratta.

Dopo il successo in campionato contro la Salernitana con la rete allo scadere di Rrahmani, per il Napoli di Walter Mazzarri è già tempo di voltare pagina e pensare ai prossimi impegni. Dunque la squadra azzurra è volata in Arabia Saudita dove giovedì 18 gennaio sfiderà la Fiorentina per la semifinale della Supercoppa Italiana. L’occasione è ghiotta e permetterebbe al club partenopeo di mettere un nuovo trofeo in bacheca dopo lo scudetto, ma servirà una vera e propria impresa alla squadra di Mazzarri. Il motivo è presto detto: il Napoli ha davvero gli uomini contati a metà campo.

Anguissa in Coppa d’Africa, mentre Cajuste e Zielinski non sembrano essere al meglio. Inoltre non è stata ancora colmata l’assenza dovuta alla cessione di Elmas al Lipsia. Il ritardo della società sul mercato è evidente e ciò complica i compiti per Mazzarri. Ecco perché De Laurentiis e gli uomini mercato proveranno a concludere già nelle prossime ore alcune operazioni per rinforzare proprio il centrocampo.

Mercato Napoli, si punta su Barak per il centrocampo

In arrivo c’è Traorè dal Bournemouth, ma i colpi a metà campo saranno almeno due. Uno degli indiziati di queste ore sembra essere Antonin Barak. Il centrocampista della Fiorentina pare sia molto apprezzato proprio dal tecnico azzurro, motivo per il quale è sta aperta una trattativa con la viola. Il Napoli propone un prestito con diritto di riscatto, la Fiorentina vorrebbe garanzie sull’eventuale riscatto e starebbe provando a inserire una clausola che porti all’obbligo di acquisto. La valutazione di Barak si aggira intorno ai 6 milioni di euro: l’idea potrebbe essere quella di un accordo in prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Stando a quanto raccontato dal giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, in Arabia Saudita ci sarà un summit di mercato con la Fiorentina per cercare di chiudere il trasferimento del centrocampista in azzurro. Intanto Barak ha già detto sì al Napoli e avrebbe voglia di vivere a pieno un’esperienza all’ombra del Vesuvio. Eppure, se non dovesse concretizzarsi l’affare, gli azzurri non si farebbero trovare impreparati. Infatti – stando a quanto raccontato da Venerato – il Napoli avrebbe individuato una pista alternativa sul quale puntare: un mister X di fatto, abbandonando anche la pista Orel Mangala del Nottingham Forest. Sempre più lontano, invece, Lazar Samardzic che sembra definitivamente uscito dai piani di De Laurentiis.