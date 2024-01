Obiettivo del Napoli: ha chiesto la cessione, ma può finire al Siviglia

Novità sul futuro dell’obiettivo partenopeo: il calciatore ha chiesto la cessione ma sullo sfondo c’è il pressing del Siviglia.

Il gol di Rrahmani al 96esimo contro la Salernitana deve essere obbligatoriamente il punto da cui ripartire ed invertire una rotta che ha visto il Napoli sprofondare nella parte più bassa del lato sinistro della classifica. Nonostante i tre punti ottenuti che consentono ai ragazzi di Mazzarri di vedere la posizione Champions distante soltanto 4 punti, la prestazione offerta al Maradona nel derby contro i granata è da rivedere.

Alla luce di ciò la dirigenza azzurra ha l’obiettivo di rinforzare la squadra, come preannunciato da Aurelio De Laurentiis nel post-partita contro il Monza, con innesti che possano riportare entusiasmo nello spogliatoio. La priorità sul mercato è quella di acquistare un centrocampista per sopperire alle mancanze dettate dalla cessione di Elmas al Lipsia, dalla partecipazione di Anguissa alla Coppa d’Africa e dall’ultimo infortunio di Diego Demme, numericamente importante per far rifiatare gli altri compagni di ruolo.

Con Lazar Samardzic che sembra allontanarsi sempre di più, sponda Juventus, e con il malcontento dei tifosi, tutt’altro che soddisfatti dei risultati sia in campo che riguardo al mercato estivo, l’unica opportunità che rimane alla società è quella di portare sotto l’ombra del Vesuvio un calciatore che possa ribaltare la situazione: sul taccuino di Meluso ci sono Antonin Barak della Fiorentina e Florian Neuhaus del Borussia Mönchengladbach e della nazionale tedesca. Su quest’ultimo si è aperto un vero e proprio scenario di mercato.

Neuhaus scontento in Germania, Lazio e soprattutto Siviglia sfidano il Napoli

Il centrocampista tedesco, classe ’97, è stato accostato al Napoli e ritenuto un rinforzo necessario, capace di fornire sia quantità che qualità alla causa napoletana. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 9 milioni di euro, una cifra non proibitiva, soprattutto se associata alla volontà del calciatore che avrebbe chiesto la cessione al proprio club. Meluso, intanto, monitora una situazione che, a breve, si evolverà.

Sull’ex Düsseldorf ci sarebbe il forte interesse anche della Lazio, la quale vorrebbe aumentare il numero degli uomini a disposizione di Maurizio Sarri che non sarebbe affatto contento di alcuni acquisti, arrivati in estate: su tutti quello di Daichi Kamada. Trattativa difficile che si appresta a complicarsi ancor di più a causa dell’inserimento del Siviglia che, dopo l’acquisto in prestito di Agoumè dall’Inter, sarebbe pronta ad accontentare l’esigente richiesta del Borussia Mönchengladbach: prestito con opzione di acquisto al termine della stagione.