Miglior allenatore FIFA, Spalletti battuto: bellissimo gesto di Guardiola

Premiazione Miglior allenatore dell’anno FIFA, il gesto di Pep Guardiola nei confronti del CT della Nazionale Luciano Spalletti.

Pep Guardiola è stato premiato come miglior allenatore dell’anno FIFA alla luce dei grandissimi risultati ottenuti con il suo Manchester City in Premier League, in FA Cup, in Champions League e nell’ultimo Mondiale per Club vinto dagli sky blues. Un’annata perfetta fatta di grandi soddisfazioni frutto di sacrifici e vittorie sofferte che hanno premiato gli sforzi della compagine inglese in ogni competizione.

Il “Treble” ha messo d’accordo tutti i votanti che hanno decretato Pep Guardiola vincitore del premio riconoscimento. Alla votazione hanno preso parte i capitani ed i CT delle Nazionali. Hanno partecipato, perciò, l’ex Napoli Koulibaly, rappresentante del Senegal, che ha votato in sequenza Guardiola, Spalletti, Xavi e il capitano del Kosovo Amir Rrahmani che ha ritenuto l’ex Roma miglior allenatore.

Al gradino più basso del podio si è classificato Simone Inzaghi con 11 voti, reo di aver conquistato due trofei, Coppa Italia e Supercoppa Italiana e aver raggiunto la finale di Champions League con la sua Inter.

Spalletti secondo, l’elogio di Pep Guardiola

L’ex allenatore del Barcellona non è solo riconosciuto come un grande conoscitore del calcio ma anche come uno sportivo per eccellenza: il suo gesto, infatti, è stato bellissimo nei confronti degli altri due classificati. All’indirizzo del tecnico dell’Inter ha dichiarato quanto fosse stato difficile raggiungere quella finale di Istanbul: un’emozione che soltanto loro due che l’hanno vissuta possono raccontare.

Nei confronti di Spalletti ha voluto riconoscere quanto sia stato fondamentale il suo apporto per la vittoria dello scudetto del Napoli ed ha sottolineato quanto il suo lavoro sia stato splendido. Luciano Spalletti si è classificato secondo con 18 punti ed ha preso parte alla votazione, essendo divenuto CT della Nazionale Italiana. Di seguito le sue preferenze: 1. Guardiola, 2. Xavi, 3. Inzaghi.