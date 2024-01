Brutte notizie per Anguissa, è appena successo in Coppa d’Africa

Inizio difficile per Zambo Anguissa in Coppa d’Africa con il suo Camerun: brutte notizie, è appena successo.

Zambo Anguissa e Victor Osimhen sono gli unici due calciatori del Napoli ad esser stati convocati per disputare la Coppa d’Africa con le rispettive nazionali. Il primo con il Camerun ed il secondo con la Nigeria. Quest’ultima è stata protagonista nella giornata di ieri nell’esordio contro la Guinea Equatoriale: 1-1 finale e marcatura del numero 9 dei partenopei.

L’ex Lille è stato, però, anche molto criticato dai propri tifosi per aver sprecato un’occasione importante, valevole per la vittoria della sua Nigeria: nazionale favorita per la conquista finale del torneo. Nella giornata di oggi, invece, è sceso in campo Anguissa che ha disputato l’intera gara. La partita, valevole per l’esordio del Camerun nel girone C, si è conclusa con il risultato di 1-1 contro la Guinea.

Delusione Anguissa, il Camerun comincia male

Nonostante il grande entusiasmo, diffuso intorno alla squadra, la Nazionale camerunense non è riuscita ad andare oltre il pari contro la Guinea. Il 99 del Napoli non è riuscito ad imporsi e soltanto il gol dell’ala destra, Frank Magri, al 51esimo minuto ha evitato quella che sarebbe stata una sconfitta dolorosa e inaccettabile.

In un girone, già sulla carta difficile a causa di un sorteggio non fortunato, un solo punto non basta per accontentare i tifosi e le ambizioni del team stesso. Nel gruppo C è presente anche il Senegal di Kalidou Koulibaly che ha passeggiato sul Gambia 3-0 ed avverte il Camerun, già costretto a non permettersi più un altro passo falso.