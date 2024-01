Sarri beffa il Napoli, la Lazio sta per soffiare un obiettivo per il centrocampo

Calciomercato, Sarri beffa il Napoli: la Lazio è in pole position per l’obiettivo di mercato del club partenopeo a centrocampo

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, la trattativa tra Napoli e Udinese per l’acquisto di Lazar Samardzic ha subito notevoli rallentamenti. Prima l’inserimento del Brighton di De Zerbi in Premier League, ma ciò che preoccupa realmente è la possibilità di un trasferimento alla Juventus. Infatti, pare che Giuntoli abbia già ottenuto il benestare del padre del ragazzo, che sarebbe disposto ad approdare a Torino. I bianconeri avrebbero però in mente di completare il passaggio la prossima estate per colmare il vuoto lasciato in rosa da Pogba. Tuttavia, a determinate possibilità, Giuntoli potrebbe chiudere già durante questa sessione invernale di calciomercato.

Dunque, per regalare al più presto un rinforzo a centrocampo per Mazzarri il Napoli si sta muovendo anche su altri profili. Tra questi ad esempio Hamed Traorè, centrocampista ex Sassuolo ed Empoli, già in passato avvicinato al Napoli. Stando alle ultime news, la trattativa è in stato avanzato e i prossimi giorni saranno decisivi per la chiusura dell’affare. Si è parlato poi anche della possibilità Neuahus, centrocampista del Borussia Monchengladbch, anche lui vecchio obiettivo del Napoli.

Napoli, sfuma Neuhaus: la Lazio affonda il colpo per il centrocampista tedesco

Sul classe ’97 è però molto forte la concorrenza della Lazio. La squadra di Sarri è da tempo alla ricerca di un’alternativa valida a centrocampo, che possa far rifiatare i titolari, visti i tanti impegni che aspettano i biancocelesti. Come il Napoli anche la Lazio avrà da giocare la Supercoppa italiana, oltre agli ottavi di finale di Champions e la semifinale di Coppa Italia e i consueti impegni di campionato.

Dunque, il team di mercato della società capitolina ha individuato ha individuato in Florian Nehuaus il rinforzo perfetto per mister Sarri.

Stando a quanto riportato da Sky Sports, la Lazio avrebbe definitivamente affondato il colpo. Il club spinge per un prestito. E sarebbe in vantaggio rispetto al Napoli nella corsa al calciatore.

Le trattative sono già iniziate e il club tedesco ha aperto ad un eventuale cessione in prestito, anche se è più propensa all’inserimento di un’opzione di acquisto alla fine della stagione. Oltre alla Lazio c’è da menzionare anche l’interesse del Siviglia, in Spagna. Altro aspetto da considerare è la condizione fisica del ragazzo, che l’anno scorso ha dovuto superare un grave infortunio al legamento crociato. Tuttavia, pare che dall’inizio di questa stagione abbia brillantemente superato l’infortunio.