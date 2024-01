Mercato Napoli, Zanoli diventa un caso: rischia di non trovare squadra

Ancora in bilico il futuro del giovane azzurro Alessandro Zanoli, intanto salta un’altra possibilità di prestito in Serie A: i dettagli

Con l’acquisto di Pasquale Mazzocchi sulla fascia destra il Napoli non ha ancora completato tutte le operazioni di mercato previste per questa sessione di calciomercato invernale. Infatti gli azzurri sono alla ricerca di un altro centrale di difesa, da affiancare a quelli già presenti in rosa. In cima alla lista della dirigenza vi era Radu Dragusin del Genoa, ma l’affare è saltato, con l’ex Juve che sarà presto annunciato come nuovo giocatore del Tottenham. In alternativa sono sbucati, nelle ultime ore, i nomi di Nehuen Perez dell’Udinese e Martinez Qaurta della Fiorentina.

Tra i tanti movimenti di mercato c’è anche da considerare la richiesta di Zanoli di trovare più spazio. Il terzino azzurro, classe 2000, è stato designato all’inizio della stagione, da Garcia, come vice Di Lorenzo. Tuttavia ha racimolato solo 4 presenze in campionato, 1 in Coppa Italia e 1 in Champions League. Un bottino poco soddisfacente, che ha imposto al Napoli di trovare una nuova soluzione per lui, di modo da poter mettere minuti nelle gambe. L’idea iniziale era quella di cederlo in prestito, con il Genoa in prima fila.

Mercato Napoli, caos Zanoli: può saltare un’altro prestito in Serie A

Il Napoli era pronto ad inserire Zanoli come contropartita col Genoa nell’affare Dragusin, ma gli sviluppi della trattativa hanno condizionato anche il futuro del terzino italiano. Questo perché nel capoluogo ligure, compreso nell’affare Dragusin – Tottenham è approdato Spence, promettente esterno difensivo inglese. Quindi ovviamente si è raffreddata la pista che portava a Zanoli.

Dopodiché, è uscita fuori la possibilità Salernitana. I granata sono alla ricerca di un sostituto di Mazzocchi, ceduto al Napoli. E, almeno stando alle ultime indiscrezioni, vi era un interesse concreto anche per Zanoli.

Questa mattina però la doccia gelata per Zanoli. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, la Salernitana del ds Sabatini avrebbe virato su Pierozzi della Fiorentina. Dunque è probabile che anche il club di Iervolino abbandoni la pista Zanoli.

Arrivati a questo punto il futuro dell’ex Primavera azzurro è un vero e proprio mistero. Nonostante le tante avances non vi è ancora nulla di concreto. Ed è anzi possibile che alla fine non se ne faccia nulla e Zanoli si ritroverà per un’altra metà stagione con la strada sbarrata, stavolta non dal solo Di Lorenzo, ma anche dal neo acquisto Mazzocchi. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni.