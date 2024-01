Napoli-Perez, fissato il prezzo dell’affare: le ultime

Saltato Dragusin il Napoli potrebbe virare sull’argentino dell’Udinese Nehuen Perez: i friulani fissano il prezzo del cartellino

Mazzarri ha richiesto un centrale difensivo. Il Napoli è quindi alla ricerca di un profilo con caratteristiche differenti da quelle dei centrali già presenti in rosa. L’obiettivo è ovviamente quello di ritrovare l’equilibrio difensivo della scorsa stagione, che oramai appare perduto, cambiando qualcosa. Rrahmani e Juan Jesus non danno le sicurezze necessarie, discorso simile vale anche per i giovani Ostigard e Natan, quest’ultimo tra l’altro è alle prese con un grave infortunio alla spalla, che lo terrà fuori almeno fino a metà febbraio. Urge quindi un intervento sul mercato.

L’obiettivo primario è senza dubbio Dragusin. I risvolti della trattativa non hanno però favorito il Napoli. Stando alle ultime indiscrezioni il calciatore ha scelto la Premier League, il Tottenham con precisione, che l’ha spuntata anche sul Bayern Monaco, che ci ha provato in extremis. Si è chiuso alla fine per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, comprensiva di bonus, e al Genoa finirà anche Spence in prestito. Saltato Dragusin la squadra di mercato azzurra è alla ricerca di un nuovo centrale difensivo. L’ultimo nome uscito fuori come possibile obiettivo è quello di Nehuen Perez dell’Udinese.

Nehuen Perez apre al trasferimento al Napoli: le cifre dell’affare

Il nome pare sia sbucato durante i colloqui tra Udinese e Napoli per Samardzic, che oramai vanno avanti da giorni. Sul centrale argentino pende però anche una clausola di recompra da parte dell’Atletico Madrid, sua ex squadra. Quindi c’è anche da tener conto di questo durante le operazioni di negoziazione.

Sky Sports inoltre ha reso nota la cifra richiesta dall’Udinese per liberarlo: dai 12 ai 15 milioni di euro. In caso contrario il club di Pozzo non vorrebbe privarsene, è un giocatore importante per la rosa di Cioffi, che ha da conquistare una complicata salvezza.

Nel caso in cui le parti non dovessero trovare un accordo, stando a quanto riportato dall’emittente televisiva, è stato osservato un altro centrale di Serie A. Il profilo sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza azzurra come alternativa è Martinez Quarta della Fiorentina. Per lui non è ancora ben chiara la valutazione del club di Commisso.

Due difensori argentini, bravi anche a giocare in una difesa a tre. L’interesse per questi due profili, oltre a quello per Dragusin, potrebbe far intendere che in casa Napoli si sta pensando di cambiare modulo e passare alla difesa a tre, tipica delle squadre di Mazzarri.