Calciomercato, che beffa per il Napoli: c’è la conferma dell’agente

L’agente dell’obiettivo di mercato del Napoli ha confermato il rifiuto del suo assistito al club azzurro: svelato il motivo

Sembra sfumato un importante obiettivo di mercato per il Napoli. Il club azzurro è alla ricerca di rinforzi sul mercato per rimediare ad una stagione fin qui disastrosa, con un piazzamento in campionato assolutamente insoddisfacente come il nono posto in classifica. Per questo, il mercato potrebbe regalare innesti di livello in reparti come la difesa e il centrocampo.

Sembra però oramai fatto il trasferimento del difensore del Genoa Radu Dragusin al Tottenham. La trattativa è stata un vero e proprio intrigo di mercato, che coinvolto tantissime big europee di paese diversi. Fra queste, c’è stato anche il Napoli: i rumors hanno parlato di un’offerta azzurra coinvolgente anche contropartite come Zanoli e Ostigard. Le offerte dall’estero sono state però nettamente superiori e irraggiungibili per le casse del club azzurro. Nelle ultime ore, come ben raccontato da Fabrizio Romano, anche il Bayern aveva provato un assalto al difensore romeno, offrendo anche più di quanto pattuito fra Genoa e Tottenham. Il club londinese ha così dovuto compiere un ulteriore sforzo per chiudere l’affare intorno ai 30 milioni più anche il prestito del giovane terzino Spence.

Mercato Napoli, la verità su Dragusin

L’agente del calciatore è intervenuto al sito romeno Gsp.ro raccontando le ultime turbolente ore e cosa abbia guidato la scelta del difensore, che avrebbe pienamente acconsentito al trasferimento in Premier.

Il procuratore ha aperto parlando proprio del rifiuto al club tedesco: “Non possiamo credere di aver rifiutato il Bayern Monaco. Dopo una notte di riflessioni, il calciatore questa mattina ha accettato la proposta del Tottenham e in questo momento è in volo per arrivare a Londra. Abbiamo scelto questa mattina alle 8, è stata una decisione difficilissima. Il Bayern lo voleva fortemente e aveva offerto anche più soldi, ma lui ha detto che questo è il passo giusto nella sua carriera”.

Il procuratore si è soffermato però anche sulle squadre che hanno mostrato interesse dalla Serie A: “In Italia lo volevano Napoli e il Milan. Ma sognava di giocare in Premier League fin da giovane“