Ultim’ora, Insigne può tornare in Italia: appena offerto in Serie A

Indiscrezione di calciomercato riguardante Lorenzo Insigne: l’ex capitano azzurro può lasciare il Canada e tornare nuovamente in Italia

L’esperienza di Lorenzo Insigne in Canada non sta procedendo nel migliore dei modi. È un dato di fatto. Il Toronto di Insigne e Bernardeschi ha concluso la regular season di MLS in ultima posizione del girone Est, ad addirittura dodici lunghezze di distanza dall’Inter Miami penultimo. Il progetto del club canadese era inizialmente quello di puntare sui due calciatori italiani per provare a giocarsi il campionato, ma anche quest’anno ciò non è avvenuto. Inoltre sono sempre più insistenti le voci che vogliono Insigne scontento, con la famiglia che lo sta spingendo a tornare in Italia.

In Serie A vi sono varie possibilità. Negli scorsi mesi si è parlato di Lazio, con Sarri pronto a riabbracciare il suo pupillo ai tempi del Napoli. I biancocelesti sono alla ricerca di nuovi profili per rivoluzionare l’attacco e Insigne potrebbe essere un’opzione. Tuttavia, almeno stando a quanto riportato da Gianluca di Marzio a Sky Sports durante la trasmissione “Calciomercato – l’originale”, è sbucata una nuova possibilità nel massimo campionato italiano: la Fiorentina di Italiano. I viola sono alla ricerca di un nuovo esterno offensivo, visti gli stop di Sottil e Nico Gonzalez.

Insigne alla Fiorentina? Di Marzio svela il retroscena di mercato

“La Fiorentina cerca un esterno di sinistra a piede invertito, quindi di piede destro. C’è un giocatore importante che è stato proposto. La diamo come indiscrezione, ma dal lato Fiorentina ci è stato fatto capire che non ci sono molte possibilità che si vada avanti. L’esterno in questione è Lorenzo Insigne“, spiega Di Marzio.

Dunque, non una trattativa facile quella con il club di Commisso, che almeno per il momento, non ha aperto ad un discorso concreto per portare Insigne a Firenze.

Probabilmente, aggiunge Di Marzio: “L’agente l’ha proposto o ne sta parlando con la società viola, ma lato dirigenza forse non c’è la volontà di andare oltre i contatti“. Questo il retroscena svelato dal noto esperto di calciomercato.

Seppur non si tratti di una trattativa concreta, tutto questo fa capire che la volontà di Insigne è quella di lasciare il calcio d’oltreoceano per ritornare in Italia. L’ex capitano del Napoli dovrà affrettarsi poiché il mercato “principale” negli States è proprio quello di gennaio, quando le squadre sono ferme per recuperare dalle fatiche stagionali. Sarà quindi molto più complicato liberarsi dal Toronto in estate.