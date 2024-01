Poco spazio per Gaetano, l’agente non le manda a dire: “È ora che lo inizi a fare anche il Napoli”

Parla Mario Giuffredi agente di Gianluca Gaetano. Il procuratore ha spiegato alcune cose inerenti al minutaggio concesso al suo assistito

Una giornata in cui l’agente di alcuni calciatori tesserati per il Napoli non si è risparmiato dalle varie accuse. È accaduto in diretta a Radio CRC dove, durante la trasmissione Si gonfia le rete, ha parlato Mario Giuffredi, agente di Politano, Di Lorenzo, Mario Rui e di Gianluca Gaetano. Giuffredi ci ha tenuto a parlare anche proprio di Gaetano, giovane centrocampista classe 2000 che quest’anno non ha avuto tanto spazio.

Gianluca Gaetano ha giocato pochi minuti sia sotto la prima gestione Rudi Garcia che con quella attuale di Walter Mazzarri. Nonostante uno scarso minutaggio, Gaetano ha però già messo a segno un gol e fornito un assist durante questo campionato. Entrato a gara in corso, nello scialbo pareggio a reti bianche contro il Monza, sui piedi del centrocampista 23enne è capitata un’occasione d’oro che avrebbe potuto regalare i tre punti agli azzurri.

Le parole di Giuffredi su Gianluca Gaetano

Durante la trasmissione Si Gonfia la rete di Raffaele Auriemma, andata in onda questo pomeriggio su Radio CRC, è stato ospitato Mario Giuffredi. Il procuratore ha parlato anche della situazione al Napoli di Gianluca Gaetano.

Gaetano? Mi sono stancato di ripeterlo, ritorniamo al discorso di Ranieri che l’anno scorso non giocava alla Fiorentina e poi è venuto fuori. Il Napoli deve capire la stessa cosa. La Juventus anche fa scuola che fa giocare in Serie A tantissimi giovani.

Giuffredi si è quindi lamentato del poco spazio concesso al suo giocatore spiegando che, squadre come il Napoli, debbano puntare di più su i giovani come il suo assistito.

È il momento che il Napoli dia spazio e punti su qualche giocatore giovane come Gaetano, se non fosse così ci siamo stancati di fare le belle statuine, perché ha 23 anni e se non c’è la possibilità di giocare non può dimostrare di essere all’altezza.

Novità sull’infortunio di Gaetano

Andato in diretta su Radio CRC, Mario Giuffredi ha risposto a tante domande riguardo i suoi assistiti al Napoli. Al procuratore è stato chiesto anche dell‘infortunio di Gianluca Gaetano. Così come riportato dal comunicato ufficiale del report di allenamento odierno, il Napoli ha annunciato di una sessione personalizzata per il centrocampista.

Gaetano infatti è considerato in dubbio per la sfida con il Torino e Giuffredi ha risposto così alla domanda: