Osimhen scatenato a Capodanno: le immagini dalla Nigeria fanno il giro del web – VIDEO

Victor Osimhen è atteso dagli impegni con la sua Nazionale in Coppa d’Africa. Intanto, l’attaccante del Napoli si gode le festività nel suo Paese: le immagini fanno il giro del web.

Il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen per almeno un paio di settimane: il nigeriano è atteso dalla Coppa d’Africa, competizione in cui vuole sicuramente essere incisivo dopo il Pallone d’Oro Africano conquistato. Il calciatore ha saltato l’ultima sfida di campionato (disputata contro il Monza, ndr), a causa della squalifica rimediata nella sfida contro la Roma.

Osimhen in questo momento, già da qualche giorno, si trova proprio in Nigeria, in attesa di ritrovarsi con la sua Nigeria in vista dell’esordio in Coppa d’Africa. L’azzurro, intanto, si è goduto i festeggiamenti di Capodanno in una festa in discoteca: le immagini a riguardo fanno scatenare il web.

Osimhen festeggia il Capodanno: le immagini

Victor Osimhen attende con trepidazione l’esordio in Coppa d’Africa con la sua Nigeria: il Napoli, per questo, lo ‘perderà’ per qualche settimana. Nel mentre, il calciatore già da qualche giorno ha raggiunto il suo Paese.

L’azzurro ha festeggiato la notte di Capodanno in una discoteca in Nigeria: nelle immagini che in poco tempo sono divenute virale sul web, si vede l’attaccante azzurro che lanciava dei soldi finti. Immagine che, a primo impatto, può destare non poche polemiche, ma questa sorta di ‘rituale’ sarebbe abitudinario in Nigeria per buon auspicio in vista del nuovo anno. Di seguito, il video in questione: