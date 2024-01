“Firma vicinissima”: l’annuncio sul Napoli cambia tutto, avete saputo?

Il Napoli si appresta ad iniziare un calciomercato di gennaio da protagonista indiscusso, come dichiarato da De Laurentiis.

Ci siamo, da domani 2 gennaio partirà il calciomercato di riparazione 2024. Una sessione che storicamente non dona ricordi entusiasmanti alla piazza di Napoli, ma che questa volta, potrebbe regalare tutt’altro tipo di scenario.

“Comprerò tre giocatori, se non quattro”, furono queste le parole di Aurelio De Laurentiis, che poco più di una settimana fa annunciava la cessione di Elmas e l’annesso intervento sul mercato, una intenzione di intervenire successivamente rafforzata nel post Monza, quando il patron si è presentato al posto di Mazzarri in conferenza esprimendosi così: “Chiedo scusa ai tifosi, la colpa è mia non degli allenatori, la stagione è lunga e interverremo sul mercato per recuperare il terreno perduto”.

Insomma, se due indizi fanno una prova, facile immaginare gli azzurri protagonisti.

Calciomercato Napoli, firma vicina?

Un terzino, un difensore centrale e due centrocampisti, dovrebbero essere questi gli obiettivi del Napoli, per guarire quei nervi scoperti da ormai inizio campionato.

Se per il ruolo di terzino destro avanza Pasquale Mazzocchi, che ha già espressamente richiesto alla Salernitana di essere ceduto per vestire la maglia della propria città, a centrocampo il predestinato sembra Lazar Samardzic, che già da due giorni viene dato vicinissimo al Napoli, con l’Udinese pronta ad incassare circa 25 milioni, la cifra ottenuta dai partenopei con la cessione di Elmas.

Per il ruolo di centrale, invece, si naviga ancora in mare aperto. Mazzarri ha espressamente richiesto un difensore veloce che permetta al Napoli di giocare con la linea alta senza concedere praterie agli avversari, un pò come succedeva con lo sportivamente compianto Kim. Dragusin del Genoa sembra la pista più concreta, ma i costi sono elevati: il genoa vuole circa 30 milioni, una cifra che ha frenato gli azzurri ma non le altre pretendenti, su tutte il Tottenham, ad oggi in vantaggio.

Sempre in Premier, gioca però un altro difensore nell’orbita azzurra, si tratta di Tomiyasu, calciatore giapponese con un trascorso al Bologna.

Nei giorni scorsi, l’asiatico era stato dato come vicino, ma la news delle ultime ore, rilasciate dal massimo esperto di mercato Fabrizio Romano, potrebbe cambiare definitivamente le carte in tavola. Secondo il giornalista campano, infatti, Tomiyasu sarebbe vicino al prolungamento con gli inglesi con annesso aumento di stipendio, motivo per cui rimarrà al 100% all’Arsenal, nonostantei contatti recenti (confermati), con i club italiani.