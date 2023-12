Futuro Samardzic, Cioffi senza dubbi: via libera al Napoli?

Arriva la dichiarazione dell’allenatore sul possibile nuovo acquisto del Napoli nel mercato di gennaio

La finestra dei trasferimenti invernale è alle porte, il Napoli è pronto a fare mercato in entrata ed in uscita. Già venduto Elif Elmas al Lipsia per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, servirà sostituire il macedone. Con il rinnovo sempre più difficile per Piotr Zielinski, tanto corteggiato da Inter e Juventus, ai partenopei serve un trequartista offensivo.

Uno dei tanti nomi circolati in questi giorni in orbita Napoli è certamente quello di Lazar Samardzic, centrocampista tedesco naturalizzato serbo, in forze all’Udinese.

Le dichiarazioni di Cioffi lasciano speranza al Napoli

Tante sono le pretendenti al cartellino del talento dell’Udinese. Ad un passo dall’Inter durante l’estate, trasferimento poi clamorosamente sfumato, Samardzic è rimasto in Friuli. Il Napoli lo ha sempre considerato come un possibile obiettivo e adesso, con l’addio di Elmas, potrebbe fare sul serio per portarlo in città. Durante la conferenza stampa prima della partita tra Udinese e Bologna, Gabriele Cioffi, allenatore dei friulani è stato chiaro sul futuro del suo centrocampista.

“Samardzic? Se arriva una grande squadra non sta a me dirgli di restare”, così aveva risposto il tecnico dei bianconeri alla domanda sulle voci di mercato che riguardano il classe 20o2. Insomma pare chiaro che il futuro di Samardzic sarà lontano da Udine, bisognerà capire se già a gennaio o dalla prossima stagione.