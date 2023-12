Zirkzee piace al Napoli, novità sulla clausola rescissoria: chi può attivarla

Il Napoli ha messo diversi giocatori nel mirino, e tra questi c’è Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese del Bologna ha una clausola rescissoria, ma il club emiliano ha fatto chiarezza su questa opzione.

La sessione invernale del calciomercato è ormai alle porte, ed il Napoli è chiamato a effettuare diverse operazioni in entrata. I dirigenti azzurri però sono già proiettati verso la sessione estiva, con Zikzee che figura nella lista dei papabili acquisti.

Il giovane olandese esploso in questa stagione con la maglia del Bologna vanta una clausola rescissoria, ma il club emiliani ci ha tenuto a precisare alcuni dettagli.

Di Vaio precisa sulla clausola rescissoria di Zikzee

Nel corso di questa stagione, c’è stata finalmente l’esplosione del talento olandese del Bologna, Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese ha trovato la sua dimensione con la maglia dei rossoblu, e la fiducia datagli da Thiago Motta è stata nettamente ripagata. Fin da giovanissimo, Zirkzee era visto come un astro nascente del calcio, viste le ottime qualità mostrate già agli esordi con la maglia del Bayern Monaco. Nel corso degli anni, l’attaccante si è perso per strada, e si pensava che ormai non avrebbe fatto più il salto di qualità.

Invece la lungimiranza dei dirigenti del Bologna è stata premiata, con Thiago Motta che è riuscito ad estrarre finalmente quel potenziale inesplorato che Zirkzee aveva racchiuso dentro sé. L’exploit avuto in questa stagione è testimoniato dagli otto gol e quattro assist collezionati, dopo che nella passata stagione aveva totalizzato solamente due reti. L’addio di Arnautovic ha aperto a Zirkzee le porte della titolarità al Bologna, e con la giusta serenità è riuscito a mostrare finalmente le sue immense doti. Sono diversi i club che hanno messo gli occhi su di lui, tra cui il Napoli che lo valuta come post Osimhen.

L’attaccante olandese del Bologna ha nel suo contratto una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma il Direttore Sportivo degli emiliani, Marco Di Vaio ha spiegato a La Gazzetta dello Sport alcuni dettagli: “Vale solo per il Bayern, ed è articolata. Per gli altri club il prezzo è libero…”. Di Vaio ha precisato di non aver ricevuto alcuna offerta, e che a gennaio Zirkzee non sarà ceduto: “Nessuna telefona. E comunque non risponderemmo. Joshua è un nove e mezzo sì, ma non assomiglia a nessuno: pezzo unico. A gennaio i top player non si muoveranno”. Messaggio chiaro quello lanciato dal DS del Bologna a tutti gli estimatori di Zirkzee.

Dunque chi vorrà acquistarlo, dovrà presentarsi con un offerta ben più alta dei 40 milioni della clausola valida per il Bayern Monaco. Il Bologna ad oggi valuta Zirkzee dai 50 milioni in su, soprattutto per quanto sta facendo vedere in campo. Ovviamente il valore nel corso dei prossimi mesi potrà ulteriormente lievitare, soprattutto se il Bologna dovesse clamorosamente agguantare la qualificazione in Champions League.