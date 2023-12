Il Napoli pesca ancora in Asia per la difesa: si punta a un giapponese della Premier League

Gli azzurri sono alla ricerca di un rinforzo per la difesa, nel mirino un nuovo centrale asiatico: arriva da una big di Premier League

La situazione in casa Napoli non è di certo delle migliori. Le ultime due gare hanno visto gli azzurri perdere in casa contro il Frosinone, 0-4, sconfitta che ha decretato l’uscita dei campioni d’Italia in carica dalla Coppa Italia, e in trasferta 2-0 contro la Roma, all’Olimpico. Entrambe le gare hanno evidenziato lacune piuttosto evidenti in fase difensiva. Rrahmani, leader annunciato della difesa dopo l’addio di Kim, non sta disputando la miglior stagione della sua vita e non dà le stesse sicurezze della passata stagione. Discorso simile vale per Juan Jesus.

Anche Natan e Ostigard non stanno convincendo al massimo, alternando prestazioni eccelse a grossi capitomboli. Per questo motivo pare che mister Mazzarri abbia richiesto un intervento in questa zona del campo, di modo da poter avere nuove alternative di livello. Tanti i profili presenti sul taccuino di Meluso e del resto della squadra di mercato partenopea. Evidenziamo ad esempio il profilo di Demiral, ex Juve e Atalanta ora all’Al-Ahli, o quelli di Ko Itakura e Radu Dragusin, rispettivamente centrale giapponese del M’gladbach e muro del Genoa, grande sorpresa del campionato con Gilardino. Inoltre piace anche Vitik, centrale dello Sparta Praga.

Calciomercato Napoli, un altro asiatico come obiettivo per la difesa: di chi si tratta

Inoltre, almeno stando a quanto riportato da Sky Sports, il Napoli avrebbe inserito nella lista dei papabili obiettivi Takehiro Tomiyasu. Non è una nuova conoscenza della Serie A. Infatti, prima di approdare all’Arsenal ha giocato con la maglia del Bologna. Circa 60 le presenze con i rossoblù.

Il giapponese fa della velocità la sua caratteristica principale. A quanto pare Mazzarri avrebbe fatto proprio questo tipo di richiesta: un centrale veloce, con caratteristiche diverse dal resto del pacchetto arretrato ora a disposizione del tecnico toscano.

Per quanto riguarda la trattativa, Sky fa sapere che i presupposti per la buona riuscita dell’affare ci sono tutti, in quanto, perlomeno finora, non è ancora riuscito ad entrare stabilmente nelle rotazioni di Arteta.

Tuttavia in questi anni di Arsenal è sempre stato una risorsa importante per il club, sopratutto nei momenti di grande emergenza. L’ex Bologna può giocare anche da terzino, quindi rappresenterebbe per il Napoli un ottimo rinforzo, in grado di poter ricoprire tutti i ruoli di una difesa a quattro (e eventualmente anche a tre). Inoltre, un altro fattore a suo favore è il fatto di avere già una buona conoscenza del campionato.