Casting difensore: il Napoli punta sul ritorno di fiamma, affare in prestito

Caccia al difensore per il Napoli. ADL cerca nuovi rinforzi per il reparto arretrato in vista del mercato di gennaio

Il mercato di gennaio dovrà andare in maniera diversa rispetto a quanto visto in estate. La dirigenza del Napoli, durante i mesi estivi, non è riuscita a fare un mercato in grado di mantenere le aspettative (alte) dei tifosi dopo lo scudetto vinto. Con la partenza di un leader difensivo come il coreano Kim, la difficoltà a trovare un successore del difensore asiatico è stata immensa.

Con l’arrivo di Natan, difensore acquistato dal campionato brasiliano, i tifosi si aspettavano anche un altro acquisto, magari con più esperienza rispetto all’ex Bragantino. Se non si era riusciti durante la fase del mercato estiva, come confermato dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, qualcosa per il reparto arretrato verrà certamente fatto nel mercato di gennaio.

Tanti obiettivi sul taccuino di ADL e Meluso

Secondo quanto riportato in edizione odierna dal Corriere dello Sport, la prima ipotesi per la difesa sarebbe un ritorno in Serie A di Merih Demiral. Il difensore turco ex Atalanta e Juventus, gioca nel campionato saudita (Al-Ahli) da quest’estate. Molto difficile strapparlo agli arabi già per gennaio ma, consapevole delle difficoltà, il Napoli proverà a prenderlo in prestito con un diritto di riscatto. Intanto la dirigenza si guarda sempre intorno.

Alcuni obiettivi potrebbero essere ripescati anche dal taccuino estivo. Uno di questi è Ko Itakura, difensore giapponese di 26 anni del Borussia Mönchengladbach. Il calciatore nipponico ha avuto qualche acciacco durante questa stagione ma adesso sta ritornando in forma. Sempre gradito da ADL e dirigenza, per giugno ha una clausola di 12 milioni di euro. La sensazione è che si proverà a prenderlo già per gennaio facendo uno sforzo economico maggiore, viste le difficoltà. Altro obiettivo è la rivelazione di questo campionato, Radu Dragusin, difensore del Genoa. Le richieste dei liguri però sono molto alte, per prenderlo ci vogliono 25 milioni.

Come ultimo obiettivo, sempre secondo il Corriere dello Sport, piace Martin Vitik, difensore della Repubblica Ceca in forze allo Sparta Praga. Classe 2003 è uno dei profili più interessanti per il calcio europeo.