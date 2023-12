Samardzic al Napoli a gennaio: spunta la verità sul futuro

Samardzic è l’alternativa numero uno per sostituire Elmas dopo la cessione al Lipsia: le ultime sulla trattativa tra Napoli e Udinese

Con il mercato di gennaio alle porte gli azzurri si stanno guardando intorno per individuare profili adatti a rinforzare la rosa a disposizione di mister Mazzarri. Il presidente De Laurentiis, in un’intervista concessa al Corriere dello Sport qualche giorno fa, ha fatto sapere di voler investire sul mercato per provare a rialzare le sorti della stagione. Il patron ha annunciato che il club sta valutando l’acquisto di un centrale di difesa, un laterale destro che possa sostituire Di Lorenzo e uno o due centrocampisti.

Per quanto riguarda il centrocampo c’è da ovviare alla partenza di Elmas, ceduto ai tedeschi del Lipisia, e alla permanenza in Coppa d’Africa di Anguissa, che andrà in scena dal 13 gennaio al 14 febbraio in Costa d’Avorio. Cajuste non sta dando le sicurezze necessarie per sostituire il centrocampista camerunese, Gaetano non è entrato stabilmente nelle rotazioni di mister Mazzarri, così come Demme. Sullo sfondo anche la situazione legata al rinnovo di Zielinski, che dopo le parole del presidente De Laurentiis appare più irraggiungibile che mai. In sostanza c’è da intervenire con decisione a gennaio per rafforzare, quantomeno numericamente, un reparto in chiara difficoltà. Il profilo in cima alla lista delle preferenze del club è Lazar Samardzic.

Calciomercato Napoli, l’Udinese ha deciso cosa fare a gennaio con Samardzic

Il centrocampista classe 2002 dell’Udinese rappresenta il perfetto sostituto di Elmas. Quest’estate è stato ad un passo dall’Inter, ma in ogni caso attualmente ricopre un ruolo di fondamentale importanza all’interno della rosa bianconera.

L’Udinese di Cioffi naviga in una situazione di classifica poco felice quindi, spiega TuttoMercatoWeb.com, la volontà è quella di trattenere i calciatori più forti, almeno a gennaio, per sperare nella salvezza. Tra questi calciatori c’è ovviamente anche Samardzic, che a meno di offerte clamorose non verrà ceduto dai friulani quest’inverno.

Dunque, non una bella notizia per i tifosi del Napoli. Ora non resta che sperare nella volontà del calciatore di fare il grande passo in una big e nei buonissimi rapporti tra i due presidenti Pozzo e De Laurentiis.

Tuttavia, arrivati a questo punto la sensazione è che quantomeno l’Udinese venderà a caro prezzo il suo pupillo, tentandole tutte pur di tenere in squadra l’uomo con maggior talento della rosa. In ogni caso si attendono aggiornamenti della situazione nei prossimi giorni.