Novità sorprendente su Napoli-Monza: c’entrano i tifosi

Napoli-Monza sarà la prima partita dopo le feste natalizie e l’ultima del 2023, i biglietti sono già in vendita: il dato sugli spettatori

Il periodo no degli azzurri continua. Dopo la disfatta in Coppa Italia contro il Frosinone, in casa, è arrivata un’altra sconfitta. Stavolta in trasferta, contro la Roma di Mourinho. In una gara che ha evidenziato le lacune degli azzurri, incapaci attualmente di finalizzare sotto porta. Il match è stato deciso dalle reti di Pellegrini e Lukaku, ma gli episodi chiave sono senza dubbio le espulsioni di Osimhen e Politano, entrambi caduti nel tranello dei giocatori della Roma, che hanno disputato la partita mettendo in atto un piano gara volto a mettere a dura prova i nervi dei calciatori avversari.

Il Napoli ha però occasione di rifarsi dopo le feste natalizie, quando ospiterà al Maradona il Monza di Palladino. Gli azzurri hanno intenzione di ritornare alla vittoria dinanzi ai propri tifosi. I biglietti per la gara sono già in vendita, ora siamo già alla fase 2 della vendita, quella libera. Nonostante le difficoltà della squadra i tifosi azzurri non faranno mancare il loro supporto alla squadra in quella che è l’ultima partita del 2023, anno che in ogni caso sarà ricordato per sempre da tutti i napoletani. Il dato sulla vendita certifica quanto detto in precedenza.

Biglietti Napoli-Monza, Maradona verso il tutto esaurito? Il dato sulle vendite

Dando un’occhiata ai tagliandi rimasti in vendita sul portale TicketOne, si prospetta un Maradona quasi del tutto esaurito per salutare un anno magico. I biglietti per le curve superiori e inferiori sono praticamente tutti terminati, quelle inferiori erano in vendita al prezzo di 20 euro (14 per i possessori di fidelity card), mentre il settore superiore a 35 (30 per i possessori di fidelity). Stesso discorso vale per i distinti, il cui tagliando inferiore era in vendita a 45 euro (40 con prelazione fidelity), mentre quello superiore a 60 euro (50 euro con fidelity).

Unici tagliandi ancora disponibili sono quelli per la Tribuna Posillipo, in vendita al prezzo di 100 euro (90 con prelazione fidelity card). Si prospetta dunque un Maradona allestito a festa, come per le grandi occasioni, per spronare gli azzurri a ritrovare la retta via prima dell’inizio del nuovo anno e dire addio con l’animo più sereno al 2023, anno del terzo scudetto della storia del Napoli. Tuttavia non si prospetta una partita facile per Mazzarri, che dovrà vedersela contro un allenatore audace come Palladino, che è in grado di far giocare alla grande il suo Monza.