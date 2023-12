Lavezzi rompe il silenzio sui social: avete visto? – FOTO

Negli ultimi giorni, avevano destato molta preoccupazione le condizioni di Lavezzi dopo una presunta lite, poi smentita. Poche ore fa l’ex Napoli ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i suoi supporters.

In settimana è circolata la voce circa una presunta lite che avrebbe visto coinvolto il pocho Lavezzi. La notizia è stata poi smentita, ma le preoccupazioni non sono diminuite, ed anzi son aumentate ulteriormente.

A mettere tranquillità a tutti è stato proprio Lavezzi, che è tornato a farsi vedere sui social.

Lavezzi ritorna sui social, sospiro per i supporters

Gli ultimi giorni avevano creato grande apprensione tra i tifosi del Napoli e non solo, vista la preoccupazione arrecata dalle condizioni fisiche di Lavezzi. L’ex Napoli inizialmente sembrava fosse stato coinvolto in una lite, ma invece poi si è scoperto esser ricoverato in una clinica per tossicodipendenti. Difatti Lavezzi era finito in questa clinica in seguito ad un eccesso di uso di sostanze stupefacenti.

A tranquillizzare i suoi supporters ed i tifosi del Napoli è stato lo stesso Lavezzi. L’argentino è tornato a mostrarsi sui propri social, pubblicando una stories sul suo profilo Instagram. L’ex Napoli si è mostrato sorridente mentre passeggia in mezzo ad un prato. Questa sua foto ha rasserenato tutti i suoi ex compagni di squadra e fans, che possono tirare un sospiro di sollievo dopo alcuni giorni difficili.