“C’è grande rabbia”, notizia da SKY: Napoli infuriato dopo la gara dell’Olimpico

Ancora polemiche dopo la gara dell’Olimpico, da Sky Sports fanno sapere di un Napoli infuriato per un motivo in particolare: i dettagli

Continua il periodo nero in casa Napoli. Dopo la disfatta totale in Coppa Italia contro il Frosinone è arrivata un’altra sconfitta contro la Roma, all’Olimpico. Una gara che Mourinho ha impostato sul piano dell’aggressività, come al solito, giocando sulla capacità di controllare i nervi dei calciatori del Napoli. Gli azzurri non sono riusciti a controllarsi e anzi sono caduti nel tranello varie volte, vedi le espulsioni di Politano e Osimhen, che addirittura tornerà in campo con la maglia del Napoli al ritorno dalla Coppa d’Africa (il 14 febbraio).

Roma-Napoli, atmosfera incandescente in casa Napoli: il motivo

Il giornalista di Sky Sports Massimo Ugolini, al termine della gara, ha analizzato il clima all’interno dello spogliatoio azzurro: “Non c’è una bella atmosfera attorno al gruppo-squadra del Napoli. leri anche i tifosi si sono fatti sentire in maniera educata”, spiega Ugolini.

La motivazione dei dissapori è principalmente da attribuire all’arbitraggio di Colombo, per niente apprezzato dal Napoli. “Non tutto può essere messo sulla spalle di Garcia. L’effetto rimbalzo si è fatto sentire. Il Napoli non riesce a gestire questa situazione di difficoltà. Grande rabbia per l’arbitraggio di Colombo, che secondo il Napoli è stato iniquo“, questo quanto detto da Ugolini in merito alla questione arbitraggio.