“Succederà a chi è in ritardo”, Italiano si espone: cos’ha detto sul Napoli

Italiano si è esposto al termine di Monza-Fiorentina e ha parlato anche di Napoli, rivale dei viola nella lotta Champions League

Prima delle feste natalizie la Fiorentina ha regalato ai suoi tifosi una notte da sogno. I viola infatti hanno agguantato la quarta posizione in classifica, in attesa del match dell’Olimpico di domani tra Roma e Napoli. Determinante la vittoria di misura contro il Monza, 0-1, decisa dalla rete dell’attaccante argentino Beltran. Un traguardo importante per i ragazzi di Italiano, che ora sognano in grande e non hanno paura di prender parte all’infuocata lotta Champions League.

Le dichiarazioni di Vincenzo Italiano

Intervenuto al termine della gara ai microfoni di DAZN, Italiano ha parlato della posizione di classifica della sua Fiorentina. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: “È una soddisfazione essere al quarto posto, siamo orgogliosi di quanto stiamo facendo. Sappiamo che il cammino è lungo e duro”, esprimendo così la sua gioia per il traguardo raggiunto.

Italiano si è poi soffermato anche sulle avversarie per la lotta alla top four, con un riferimento particolare alle squadre che per ora sono in ritardo sul ruolino di marcia, come il Napoli. Le sue parole:

“Ci sarà il ritorno di quelle squadre che ora sono in ritardo, ma ci godiamo il quarto posto, il primo posto nel girone di Conference League e i quarti di Coppa Italia. Siamo in linea coi programma, forse anche avanti rispetto ad alcuni calcoli fatti all’inizio. Stiamo bene, continuiamo a proporre quanto facciamo in allenamento, anche se di allenamenti se ne fanno pochi. Nonostante tutto continuiamo a fare risultato, cosa non facile. Per cui siamo orgogliosissimi di quello che stiamo facendo”.

Domani il Napoli ha già l’occasione per rifarsi vincendo contro la Roma all’Olimpico e superando i viola. Questa sarà anche l’occasione per riprendersi dopo la disfatta di martedì contro il Frosinone in Coppa Italia.