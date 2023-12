Dove vedere Roma-Napoli in Streaming e in Tv

Torna la Serie A e torna il Napoli che riparte dall’Olimpico, ospite in questo turno contro la Roma. Ma dove sarà possibile vedere la partita in Streaming e in tv?

Allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena sabato 23 dicembre alle 20:45 il big match della diciassettesima giornata tra Roma e Napoli. Dopo le fatiche della Coppa Italia e la dolorosa sconfitta per quattro a zero contro il Frosinone la formazione azzurra allenata da Walter Mazzarri vuole ripartire in campionato per restare alle calcagna del Bologna (attualmente quarta classificata) e magari tentare un sorpasso. Dunque Mazzarri contro Mourinho, Osimhen contro Lukaku, un match da non perdere.

Gli azzurri in campionato arrivano dalla vittoria sofferta al Maradona contro il Cagliari di Claudio Ranieri, vittoria che mancava al Maradona in campionato addirittura dal 27 Settembre nel quattro a uno contro l’Udinese, che conferma come gli azzurri abbiano uno score migliore in trasferta rispetto che in casa, infatti, in Serie A in questa stagione il Napoli è secondo solo all’inter per punti raccolti fuori dalle mura amiche, dei 27 punti attuali che il Napoli detiene in classifica solo 10 sono stati conquistati allo stadio ‘Maradona’ mentre ben 17 sono stati ottenuti fuori casa, un dato che deve far molto riflettere in casa Napoli.

La Roma, orfana di Dybala (ai box fino al 2024)arriva proprio da una sconfitta esterna contro il Bologna, arrivata dopo 5 risultati utili consecutivi. Nel frattempo le vittorie di Atalanta e Fiorentina nello scorso turno hanno fatto scivolare la Roma addirittura all’ottavo posto in classifica, quindi a questo punto una sconfitta metterebbe seriamente nei guai la squadra allenata dallo Special One, possiamo parlare quindi di match importantissimo per i due club per rimanere attaccati al trenino Champions che vede appunto coinvolte Napoli, Roma, Bologna, Atalanta Fiorentina raggruppate in soli 3 punti.

Precedenti

Storicamente la squadra della capitale è in vantaggio sui partenopei nei match giocati all’Olimpico, infatti, su 78 incontri ben 34 volte i giallorossi hanno ottenuto un successo a fronte di sole 14 vittorie azzurre e 30 pareggi.Nel passato recente però i partenopei si sono imposti per ben cinque volte negli ultimi sette precedenti nelle mura avversarie

Dove vederla?

Il match dell’Olimpico tra Roma e Napoli sarà trasmesso da DAZN in streaming, agli abbonati dunque basterà collegarsi al sito per godersi lo spettacolo.

Probabili formazioni

Il Napoli recupera Anguissa e Zielinski, rilancia i titolarissimi dopo il turnover in Coppa Italia, unico dubbio da sciogliere il ballottaggio tra Natan e Juan Jesus.

La Roma recupera Lukaku che torna titolare e Zalewski che è in ballottaggio con Spinazzola. Ancora ai box Dybala

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy; Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.