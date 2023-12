Lavezzi shock, ricoverato in un centro per tossicodipendenti

Lavezzi, aumentano i dubbi sulla sua condizione fisica, intanto gli inquirenti aprono le indagini sulla notte a Punta del Este, in Uruguay

Non un periodo felice quello del Pocho Lavezzi. Infatti qualche giorno fa l’ex azzurro è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale in Uruguay. Lavezzi ha riportato ferite gravi all’addome e una frattura all’altezza della clavicola. L’ospedale ha poi definito le condizioni “non gravi”. Questo quello che, per ora, si sa sulla burrascosa notte di Punta del Este, dove stava trascorrendo le vacanze. Ciò che ha alimentato i dubbi sull’accaduto è il fatto che le molteplici ferite all’addome siano stata definite come “ferite da taglio”, che fanno pensare ad un accoltellamento.

Due versioni finora sbucate su come si sia ferito. La prima, quella che sta facendo girare la famiglia del Pocho e fornita poi alle forze dell’ordine, spiega che Lavezzi sia caduto da una scala, sulla quale era salito per cambiare una lampadina. Urtando un mobile in caduta si sarebbe poi procurato le ferite. L’altra invece, che filtra dai media locali, vede Lavezzi protagonista di una furiosa lite familiare, forse con il fratello. Il movente della lite sarebbe legato a motivazioni di tipo economico. Intanto gli inquirenti hanno aperto un’indagine sull’accaduto.

Lavezzi ricoverato in un centro per tossicodipendenti

Stando poi alle ultime indiscrezioni, riportate da SportMediaset, Lavezzi sarebbe stato trasferito in Argentina. Tuttavia il Pocho sta effettuando il percorso di recupero, della durata di 2-3 mesi, in un centro di recupero per tossicodipendenti. Durante il periodo di permanenza dovrà seguire una cura drastica e svolgere compiti giornalieri, con terapie di gruppo annesse. Secondo Yanina Latorre, in una dichiarazione fatta durante il suo programma tv, il Pocho non avrebbe nessuna intenzione di rimanere lì, è un posto molto duro. Infatti avrebbe già richiesto di tornare a casa, promettendo di continuare la cura a domicilio. Non una bella storia, sulla quale gli investigatori vogliono far luce.

A questo punto, aumentano i dubbi su cosa sia successo nella famigerata notte di Punta del Este, in Uruguay. Proveranno ad indagare sulle due piste sopracitate, l’incidente domestico o la feroce lite familiare, probabilmente con il fratello. Si attendono aggiornamenti della delicata situazione nei prossimi mesi, con la speranza che il beniamino dei tifosi azzurri si riprenda al più presto e magari, perché no, potremmo rivederlo allo Stadio Maradona. Sui social non mancano i messaggi di supporto dai tanti tifosi del Napoli, che hanno riempito le sezioni commenti degli ultimi post dell’ex fantasista argentino.