“Osimhen discute con il compagno”: il retroscena da non credere a fine gara

L’attaccante nigeriano si è reso protagonista di un episodio che ha fatto fin da subito discutere. Post partita infuocato.

Per il terzo anno consecutivo il Napoli viene eliminato agli ottavi di Coppa Italia, ma stavolta si tratta di una vera e propria disfatta. I campioni d’Italia crollano al Maradona sotto i colpi del Frosinone, uscendo sconfitti con un clamoroso 0-4 che non può di certo passare inosservato. Il risultato ha fatto infuriare tutti i tifosi, ma anche Victor Osimhen che dopo il triplice fischio si è lasciato andare ad un episodio controverso.

Osimhen furioso: litigio con la panchina

L’ex Lille, entrato nella ripresa dopo un’ora di gioco al posto di Simeone, non è riuscito ad incidere e ha assistito al crollo dei suoi compagni che hanno quasi srotolato il tappeto rosso ai ragazzi di Eusebio di Francesco che non si sono di certo fatti pregare. Come riportato da SportMediaset nel post gara Osimhen si è prima inginocchiato a terra con sguardo incredulo e ha poi avuto un acceso dibattito con Ostigard e atri suoi compagni in panchina.

Al nigeriano non è andato giù l’atteggiamento di alcuni compagni, apparsi troppo arrendevoli negli ultimi minuti di gara, quelli dove i Ciociari hanno preso il largo.