Finisce la 16ª giornata di Serie A: bagarre in zona Europa – FOTO

Si è appena conclusa la 16ª giornata di Serie A, la classifica ancora non sorride agli azzurri che però salgono di una posizione

Una vittoria nel proprio stadio per scacciare via la maledizione. La 16ª giornata di Serie A si è appena conclusa con gli azzurri che, dopo due mesi dall’ultima volta, sono tornati a vincere allo Stadio Diego Armando Maradona. Dopo la vittoria in Champions sul Braga, anche in campionato la squadra di Walter Mazzarri torna a far felici i propri tifosi in casa.

Quella per 2-1 sul Cagliari è stata una vittoria importante che servirà alla squadra da stimolo per cercare quella continuità che sta mancando da tutta la stagione. I gol di Osimhen e Kvaratskhelia, di nuovo insieme sul tabellino finale, sono un toccasana per i tifosi che ricordano così i momenti entusiasmanti della scorsa annata.

La classifica è ancora brutta

La 16ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria dell’Atalanta sulla Salernitana che sale a 26 punti. La squadra di Gian Piero Gasperini, dopo un primo tempo difficile concluso in svantaggio, è riuscita a trovare la quadra per far male ai campani e chiudere il match addirittura con goleada. Sempre più ultima la Salernitana di Pippo Inzaghi che nel prossimo turno se la dovrà vedere con il Milan nell’anticipo di venerdì sera.

Nonostante le sconfitte di Lazio e Roma, gli azzurri salgono di una posizione fermandosi al quinto posto con 27 punti. L’Inter continua a marciare a grandi velocità. I nerazzurri sono primi con 41 punti e +4 sulla Juventus seconda. Il Bologna di Thiago Motta continua a sorprendere chiudendo la giornata ancora al quarto posto in classifica con il sogno europeo che sta prendendo sempre consistenza. Sono 14 i punti di distacco tra Napoli e Inter. Per vincere lo scudetto servirà un’impresa storica a Mazzarri e alla squadra.