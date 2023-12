L’agente ammicca al Napoli: “Se cercano un vice Anguissa, lui è l’alter ego”

Il Napoli nella finestra invernale di calciomercato, dovrà per forza di cose intervenire per rimpolpare la rosa. Intanto l’agente di un giocatore lancia un chiaro messaggio al Napoli.

La sessione invernale di calciomercato sarà fondamentale per il Napoli, visto che si dovrà svolgere un lavoro importante per rinforzare e allungare l’organico. Sono diversi i profili ricercati dagli azzurri, tra cui un vice Anguissa.

L’agente di un giocatore ha lanciato un messaggio alla dirigenza azzurra proprio in vista del mercato invernale.

Ferrari propone Mamadou Coulibaly al Napoli

Nel corso del prossimo mercato invernale, il Napoli dovrà agire su diversi reparti, soprattutto sul centrocampo. Diversi giocatori sono in uscita, come Demme e Gaetano, mentre Anguissa sarà impegnato con la Coppa d’Africa insieme ad Osimhen. Se in attacco il problema non c’è, vista l’abbondanza, la stessa cosa non si può dire per il centrocampo.

Già così manca un vero e proprio vice Anguissa, che abbia più o meno le stesse caratteristiche del camerunense. Proprio per questo motivo, l’agente Fabrizio Ferrari ha lanciato un’idea di mercato al Napoli alla trasmissione Si Gonfia la Rete, in onda a Radio CRC: “Se la richiesta è avere un giocatore dalle qualità di Anguissa, Mamadou è il suo alter ego. Ha la fisicità e la corsa di Anguissa che ha più esperienza e quindi ha un budget maggiore”. Mamadou Coulibaly è un centrocampista di proprietà della Salernitana, ma attualmente in prestito al Palermo.

L’agente ha ammiccato al Napoli con queste dichiarazioni, sperando che la dirigenza possa dare un occasione al centrocampista senegalese. Staremo a vedere se nel corso del futuro il nome di Coulibaly potrà essere un’idea per il Napoli, ma ad oggi si punta su altri profili.