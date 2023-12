Rinnovo Osimhen, spuntano due indizi sul futuro: la data della decisione

Continua a tener banco il rinnovo di Osimhen, intanto spuntano due indizi sul futuro del bomber nigeriano: le ultime indiscrezioni

Ieri Victor Osimhen è stato il grande protagonista del ritorno alla vittoria in campionato contro il Cagliari. Il nigeriano ha dapprima raccolto un assist al bacio di Mario Rui, schiacciando in rete il cross dalla sinistra. Poi la clamorosa giocata in occasione del gol di Kvaratskhelia. Un assist confezionato perfettamente, che il georgiano ha dovuto solo appoggiare in rete, alle spalle di Scuffet. Il nigeriano si è divincolato tra le fitte maglie della difesa sarda con un palleggio combinato di coscia e testa, per poi far valere la sua forza fisica e consegnare il pallone tra i piedi del georgiano.

Una serata cominciata già con il piede giusto, in quanto Osimhen ha ricevuto l’abbraccio dei tifosi del Napoli, che lo hanno festeggiato dopo la prestigiosa vittoria del Pallone d’Oro africano. Prima della gara è stata allestita una passerella, alla quale il bomber azzurro ha partecipato con le persone a lui care, tra cui la sua compagna e sua figlia Hailey True. Il ritiro del premio in Marocco, durante settimana, ha fatto sì che il nigeriano non partecipasse alla rifinitura prima della gara di Champions contro il Braga. Questa scelta ha fatto discutere, ma Osimhen si è subito fatto perdonare trovando il gol sia contro il Braga che contro il Cagliari. Il premio pare averlo caricato in vista del prosieguo di stagione.

Rinnovo Osimhen, le ultime sulla trattativa

Secondo Il Mattino, in edicola questa mattina, proprio la passerella concessa ieri e il permesso di volare in Marocco, alla vigilia dell’importante gara di Champions, sono due indizi importanti sul futuro di Osimhen.

“Il fatto che il Napoli gli abbia dato il permesso di andare a ritirare il premio alla vigilia del match di Champions ed ieri gli abbia organizzato finanche la passerella al Maradona, lascia pensare che le parti sono vicine alla fumata bianca“, spiega il quotidiano.

Infatti, in settimana De Laurentiis ha incontrato Calenda e pare sia arrivato finalmente l’accordo. Si tratta per un rinnovo fino al 2026, ingaggio monstre da 10 milioni di euro, più clausola dal valore di 130 milioni di euro.

Secondo il quotidiano il consueto tweet di ufficialità da parte del patron azzurro può essere il più bel regalo di Natale del presidente ai suoi tifosi. Dunque, per l’ufficialità pare oramai solo questione di giorni.