Pessima notizia per i tifosi: nuovi divieti per gli azzurri

Pessima notizia per i tifosi azzurri, ancora divieti per i supporters: altro divieto in vista delle prossime partite di campionato

La gara contro il Cagliari ha segnato per il Napoli di Mazzarri la ripresa in campionato. Gli azzurri non vincevano in casa da fine settembre, quando la squadra, allenata al tempo da Garcia, vinceva 4-1 contro l’Udinese. A decidere la gara Kvaratskhelia e Osimhen, con quest’ultimo autore di un assist da fenomeno proprio per il georgiano. Il risultato finale di 2-1, con il Cagliari che ha momentaneamente trovato anche la rete del pareggio, ha evidenziato però le lacune difensive del Napoli. Il ritorno in campo di Mario Rui è un buon punto d’inizio per ritrovare l’equilibrio perduto.

Sul finire del 2023 gli azzurri avranno altre gare importanti. A cominciare da martedì, quando al Maradona arriverà il Frosinone di Di Francesco, rivelazione del campionato. Si tratterà dell’esordio del Napoli in Coppa Italia, la vincente affronterà poi la vincente di Juventus-Salernitana. Occasione importante anche per concedere minuti a quei giocatori che, come ad esempio Lindstrom, non stanno trovando abbastanza spazio in questa prima parte di stagione. Poi, una delle sfide più attese dell’intero campionato: Roma-Napoli. Gli scontri contro i giallorossi hanno sempre un fascino particolare, sopratutto da quando c’è Mourinho sulla panchina, ma anche questa volta non potranno presenziare entrambe le tifoserie contemporaneamente.

Roma-Napoli, è ufficiale il divieto di trasferta per i residenti in Campania

Il Napoli ha comunicato sul proprio sito ufficiale le modalità di vendita dei biglietti per il match in programma sabato 23 dicembre 2023, alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito un estratto della nota ufficiale del club:

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Roma-Napoli, in programma sabato 23 dicembre 2023, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, saranno in vendita con le seguenti modalità: Apertura Vendite: ore 10 lunedì 18 dicembre 2023 Chiusura Vendite: ore 19 di venerdì 22 dicembre 2023 Prezzo: 49 euro Punti vendita: PV Vivaticket Nazionali esclusa Regione Campania Vendita online: non attiva Limitazione: obbligo fidelity SSC Napoli. Divieto di acquisto per Residenti Regione Campania come da Ordinanza Prefetto di Roma.

Quindi, ancora una volta divieto di acquisto per i residenti in Campania. Nel settore ospiti dell’impianto capitolino vi saranno solo tifosi azzurri provenienti dal resto d’Italia. Dalle note vicende che hanno portato poi alla morte di Ciro Esposito, fino agli scontri in autostrada dell’anno scorso, la rivalità tra Napoli e Roma è sempre più aspra, in campo come sugli spalti. I divieti, per entrambe le tifoserie, sono oramai divenuti una consuetudine di quello che, qualche anno addietro, veniva identificato come il Derby del Sole.