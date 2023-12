Dove vedere Napoli-Cagliari in Streaming e in TV

Torna la Serie A e torna il Napoli al Maradona che ospiterà in questo turno il Cagliari. Ma dove sarà possibile vedere la partita in Streaming e in tv?

Allo stadio Diego Armando Maradona a Napoli andrà in scena per la giornata numero 16 il match che vedrà protagonista il Napoli contro il Cagliari. Dopo le fatiche di Champions e l’importante qualificazione agli ottavi conquistata contro il Braga, ora per gli uomini di Mazzarri è tempo di fare i conti con il campionato. La classifica non sorride di certo agli azzurri, sprofondati sesti alle spalle di Roma e Bologna, che occupano la zona Champions a pari punti. Al momento una vittoria risulterebbe essenziale, e i 3 punti darebbero fiducia in vista dei prossimi impegni.

Di fatti gli azzurri devono risalire la china, di fronte un calendario piuttosto agevole sulla carta, con il Cagliari, poi lo scontro diretto con la Roma – che è in crisi di risultati – ed infine il Monza, in chiusura dell’anno. Nelle ultime 5 partite però anche il bilancio del Napoli non è stato affatto sorridente, con 2 sole vittorie e 3 sconfitte, le ultime arrivate con le prime della classe Juventus e Inter. Al momento il Napoli è sesto in classifica con solo 24 punti all’attivo.

Dall’altra parte c’è il Cagliari dei miracoli, che in questa stagione sta comunque stupendo nonostante la situazione di classifica non si attualmente delle migliori. 16esimo posto per i rossoblu, con soli 13 punti all’attivo. Nelle ultime 5 il bilancio lo possiamo però definire positivo, 2 vittorie contro Sassuolo e Genoa, altrettante sconfitte – se pur giustificate – contro Lazio e Juventus, e un pareggio contro il Monza. La situazione attuale non sorride al 100% a Ranieri e ai suoi che però al momento hanno già dimostrato di credere nei clamorosi ribaltoni.

Negli ultimi 5 precedenti fra le due compagini, il risultato sorride al Napoli 3 vittorie e 2 pareggi. L’ultima volta al Maradona finì per ben 2-0 e bisogna tornare al settembre del 2021, era il primo Napoli di Luciano Spalletti. Poi qualche amaro pareggio, come l’ultima partita in Serie A contro gli azzurri dei sardi che terminò 1-1, o quel pareggio contro il Napoli di Gattuso con lo stesso risultato di 1-1.

Dove vederla?