“Zielinski è già dell’Inter”, la rivelazione scatena i tifosi

Un giocatore del Napoli, precisamente Piotr Zielinski, è finito nel mirino di diversi top club, che sarebbero pronti a fiondarsi su di lui. Arriva una clamorosa indiscrezione sul suo futuro, che sarebbe lontano da Napoli.

Diversi giocatori del Napoli sono seguiti attentamente da diversi club, soprattutto vista la loro situazione contrattuale, come Zielinski che è in scadenza. I tentennamenti della dirigenza azzurra stanno favorendo questi club, che già sarebbero pronti a far vacillare questi giocatori con proposte ricche.

Arriva una bomba clamorosa, secondo la quale Zielinski avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento in un nuovo club.

Bomba di mercato: Zielinski avrebbe detto sì all’Inter

In questa prima parte di stagione, la dirigenza del Napoli avrebbe dovuto concentrarsi esclusivamente sul rinnovo dei perni fondamentali della rosa. Purtroppo i problemi arrivati con la guida tecnica di Rudi Garcia hanno sviato i piani della società, che non è riuscita ad ufficializzare nessun rinnovo di contratto ad oggi. Sono diversi i calciatori del Napoli a cui andrebbe rinnovato il contratto, soprattutto vista la scadenza.

Le trattative in fase di stallo sono quelle per i rinnovi di Osimhen, Zielinski e Kvaratskhelia. I tre sono dei punti inamovibili del Napoli, soprattutto per l’apporto tecnico e qualitativo che portano alla squadra. Quello più a a rischio ad oggi è Piotr Zielinski, visto che il contratto è in scadenza per il 30 giugno 2024. Qualora il Napoli non ufficializzasse il rinnovo entro la fine di dicembre, il centrocampista polacco potrebbe ascoltare già a gennaio le proposte dei club interessati per l’ingaggio a parametro zero.

In questo senso è stata lanciata una vera e propria bomba di mercato da parte di Fabio Santini, intervenuto ad OCW Sport: “Zielinski l’Inter l’ha già preso! Zielinski ha detto no ad una proposta milionaria dall’Arabia Saudita ed ai continui richiami di De Laurentiis per il prolungamento di contratto. Ha detto di sì all’Inter. Il contratto sarà di due anni più due opzionali, i primi due a 3 milioni e mezzo più bonus annui, e gli altri due da definire. È un giocatore in dirittura d’arrivo in quel di Appiano Gentile”. Una bomba che scuote il mondo Napoli, che è rimasto spiazzato da questa notizia. Al momento non c’è stata nessuna dichiarazione da parte degli interessati, ma sicuramente se ne tornerà a parlare con insistenza nei prossimi giorni. Qualora trovasse conferma l’indiscrezione di mercato lanciata da Santini, sarebbe una grave perdita per il Napoli, ma l’ennesimo capolavoro di Giuseppe Marotta che si assicurerebbe Zielinski a parametro zero.