UFFICIALE- Spalletti fra i finalisti del premio The Best FIFA: i suoi contendenti

Nell’arco della passata stagione, Luciano Spalletti è entrato nella storia del Napoli, riportando lo scudetto dopo 33 anni di attesa. Per l’attuale Commissario Tecnico dell’Italia potrebbe arrivare un nuovo riconoscimento.

La scorsa stagione rimarrà impressa nella mente e nel cuore dei tifosi del Napoli, grazie allo scudetto conquistato dagli azzurri guidati da Luciano Spalletti. Dal giorno della vittoria dello scudetto, sono arrivati numerosi riconoscimenti per il tecnico.

Prossimamente ne potrebbe arrivare un altro, per cui Spalletti è tra i candidati per il successo finale.

Spalletti tra gli allenatori finalisti per il The Best FIFA

La vittoria dello scudetto con il Napoli non poteva che portare numerosi premi a Luciano Spalletti. Quanto fatto dall’allenatore italiano non solo è finito nella storia del Napoli – visto il successo arrivato a 33 anni di distanza dall’ultimo – ma è rimasto impresso anche ai vertici del calcio. Difatti la FIFA ha deciso di riconoscere l’impresa portata a termine da Spalletti col Napoli nella passata stagione.

L’attuale C.T. della Nazionale italiana figura tra i 3 finalisti per il The Best FIFA per il miglior allenatore. Oltre all’ex allenatore del Napoli, a contendersi il prestigioso premio ci sono Pep Guardiola e Simone Inzaghi. Non sarà facile trionfare per Spalletti, visto quanto fatto da Guardiola con il Manchester City. Resta comunque l’importanza di poter far parte dei 3 finalisti per questo prestigioso premio dedicato agli allenatori.