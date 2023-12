Napoli, la difesa concede troppo: va aggiustato un aspetto

Il Napoli vince in scioltezza con il Braga e c’entra la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma c’è un aspetto da risolvere: la fase difensiva.

Vittoria e passaggio del turno sono arrivati, l’obiettivo principale è stato raggiunto. In un momento di instabilità e difficoltà come questo, va benissimo così. Fatte le dovute premesse, vanno analizzati alcuni fattori. Perché ok la vittoria, ma non ci si può più nascondere dietro un risultato positivo.

Leggendo le statistiche si nota un problema che ormai sta diventando una costante: la fase difensiva. Con il massimo rispetto per il Braga, privo anche di uno dei suoi migliori uomini offensivi come Alvaro Djalo, ma non è possibile concedere 19 tiri ad avversari molto modesti. Per di più, di questi 19 tiri, 8 sono stati effettuati in area di rigore.

Soltanto una gran parata di Meret e il palo sulla fucilata di Ricardo Horta hanno evitato un ulteriore aggiornamento sul numero dei gol subiti in stagione. Ma gli avversari arrivano in area con una facilità disarmante.

Difesa del Napoli ballerina, qual è il problema

Eppure non deve essere sempre ed esclusivamente il reparto difensivo a essere messo sotto l’occhio del ciclone. Perché se è vero che i maggiori “pericoli” sono arrivati dalla sinistra, fascia più debole a causa dell’assenza di terzini di ruolo, è anche vero che il centrocampo sta mancando in fase di ripiego.

La squadra che si muove tutta insieme per tornare a difendere la propria porta (ogni riferimento a Sassuolo-Napoli di Spalletiana memoria non è casuale) è soltanto un lontano ricordo. I tre centrocampisti sono ormai troppo leggeri (per non dire molli) e superare la diga che intercorre tra attacco e difesa sta diventando un gioco da ragazzi.

Su questo aspetto vanno concentrate tutte le proprie forze per migliorare allenamento dopo allenamento. Perché di fronte non troverai sempre il Braga di turno che ti grazierà.