Napoli-Braga, novità per i tifosi: c’è l’invito da parte della società

Mancano pochissime ore allo scontro diretto di Champions League tra Napoli e Braga: c’è una notizia che interessa i tifosi partenopei.

Il giorno di Napoli-Braga è arrivato, oggi la squadra di Walter Mazzarri si gioca il passaggio del turno in UEFA Champions League. Uno scontro diretto che vede il Napoli favorito e con più di due risultati a disposizione, ma che non va assolutamente sottovalutato, soprattutto in un momento così difficile come quello che sta attraversando il club azzurro.

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League è il primo obiettivo stagionale, fondamentale in questo momento storico. Per farlo, al Napoli basterebbe un pareggio stasera per mantenere il vantaggio di +4 in classifica sui portoghesi e prendersi il secondo posto nel Gruppo C alle spalle del Real Madrid. Ma anche una sconfitta con un solo gol di scarto non sarebbe letale per il Napoli, grazie alle differenza reti a favore dei partenopei. Eppure, Mazzarri ha già detto di non fare alcun calcolo: stasera si scende in campo per vincere.

Nonostante questa sia una partita decisiva per la stagione del Napoli, il pubblico del Maradona non ha risposto presente. Solo le due Curve superiori sono sold out, mentre sono ancora disponibili biglietti per tutti gli altri settori dello stadio. Sono infatti previsti circa 40 mila spettatori nell’impianto di Fuorigrotta, numeri decisamente bassi per una gara da dentro o fuori di Champions League.

Napoli Braga, appello della società

I tifosi allo Stadio Diego Armando Maradona saranno pochi, ma la società ha comunque invitato tutti i presenti ad anticipare il proprio arrivo per evitare code eccessive ai varchi di accesso.

I tornelli apriranno alle ore 18, ben tre ore prima del fischio d’inizio del match, in programma alle ore 21. Inoltre, la società ha ricordato ai tifosi che ci sono alcuni varchi riservati agli abbonati e saranno riservati ai soli abbonati fino a 30 minuti dall’inizio del match. Di seguito i varchi riservati agli abbonati:

CURVA B: Gate 8, Gate 9 e Gate 12

CURVA A: Gate 24 e Gate 25

DISTINTI: Gate 19 e Gate 20

TRIBUNA: Prefiltraggio 2 e 3 riservato agli abbonati – Gate 1 riservato esclusivamente agli abbonati e alle scuole