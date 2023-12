Napoli-Braga: dove vedere il match in streaming e in TV

Torna la magia della Champions League, in campo Napoli contro Sporting Braga. Ma dove sarà possibile vedere il match in tv o in streaming?

Il Napoli per agguantare la qualificazione, il Braga per tentare lo sgambetto e il clamoroso ribaltone. Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, andrà in scena, il match tra Napoli e Sporting Braga. Il girone è ormai giunto al termine, ed è ormai giunto il momento di fare i conti con quanto fatto sin ora, e provare a salvare quantomeno, una stagione sin qui deludente. Dopo la grande gioia scudetto, gli azzurri ora devono provare a giocarsi sino in fondo la Champions League, dato che le speranze scudetto sono ormai arenate.

Non è la prima volta però nella storia degli azzurri che una vittoria o di conseguenza una sconfitta può risultare decisiva. Nel 2014 e nel 2017, rispettivamente contro Arsenal e Liverpool vi furono due scontri decisivi ma che videro entrambe le compagini trionfare grazie alla differenza reti. Questa volta il Napoli è secondo ma una sconfitta, con più di un gol di scarto risulterebbe fatale. Di fatti il Napoli, ha dalla sua parte due risultati e mezzo. Vincere o pareggiare consacrerebbe la squadra agli ottavi, mentre una sconfitta sonora condannerebbe gli uomini di Mazzarri al terzo posto.

Nelle 5 giornate sin qui disputate il Napoli ha ottenuto 2 vittorie, altrettante sconfitte e 1 pareggio casalingo contro l’Union Berlin. Con un totale quindi di 7 punti e 8 reti all’attivo, che vedono gli azzurri secondi alle spalle del Real già qualificato in scioltezza. Dall’altra parte il Braga con 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, che hanno marginato un totale di 4 punti e 6 gol, che vedono posizionati in terza posizione gli uomini di Jorge.

Dove vederla in TV?

La gara tra Napoli e Sporting Braga sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, la partita di Champions League si giocherà martedì 12 dicembre 2023 alle ore 21 nella spettacolare cornice del Maradona. La gara sarà visibile in tv su Sky Sport e su Sky Sport Uno.

Sarà possibile seguire la partita anche in streaming, collegandosi all’app di SkyGO e cercando i canali di Sky Sport o Sky Sport Uno. La partita si potrà seguire anche sull’app di NOW TV, su tablet, smartphone o smart tv. E lo stesso vale per Mediaset Infinity.

Chi ha sottoscritto un abbonamento con queste piattaforme può seguire l’esordio in Champions League del Napoli di Walter Mazzarri.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar, Horta; Banza. All. Jorge.